TOPlist

Uživatelé Windows 11 po celém světě zuří! Chyba v aktualizaci znemožňovala vypnout počítače

  • Lednová bezpečnostní aktualizace Windows 11 způsobila, že se některé počítače nedokázaly vypnout
  • Microsoft musel o čtyři dny později vydat nouzovou opravu – už je dostupná přes Windows Update
  • Problém se týká hlavně Windows 11 23H2 v edicích Enterprise a IoT

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
22.1.2026 06:00
Ikona komentáře 0
windows 11 logo notebook naštavný smajlík

První aktualizace roku 2026 pro Windows 11 dopadla přesně tak, jak byste od Microsoftu nečekali – a přitom už byste měli. Bezpečnostní patch z 13. ledna způsobil, že některé počítače odmítaly poslušně zhasnout. Místo vypnutí se restartovaly. Hibernace? Taky nefungovala. A to není všechno.

Vypnout? To teď neumíme

Po instalaci aktualizace KB5050009 začaly některé počítače s Windows 11 23H2 ignorovat příkaz k vypnutí. Stisknete „Vypnout“, systém se tváří, že poslouchá – a pak se restartuje. Problém se týká zařízení s funkcí System Guard Secure Launch, která má chránit systém při startu před hrozbami.

Druhý bug zasáhl širší spektrum uživatelů. Přihlašování přes Remote Desktop přestalo fungovat – a to nejen na Windows 11 23H2, ale i na Windows 11 25H2, Windows 10 22H2 ESU a Windows Server 2025. Pro firmy závislé na vzdálené správě to byla vskutku nepříjemná komplikace.

Oprava už je venku

Microsoft reagoval relativně rychle. Jen čtyři dny po problematické aktualizaci vydal nouzové opravy KB5077744 a KB5077797. Obě jsou dostupné přes Windows Update a měly by vrátit vše do normálu – vypínání i vzdálené přihlašování.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete aktualizovat hned a potřebujete počítač vypnout, existuje dočasné řešení. Otevřete Příkazový řádek a zadejte shutdown /s /t 0 – systém se vypne korektně. Můžete si na to vytvořit i zástupce na ploše, dokud Microsoft situaci definitivně nevyřeší.

Zasáhl vás některý z posledních bugů ve Windows 11?

Zdroj: Windows Central

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025
spotřeba elektřiny AI

AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné?

Jana Skálová
3.1.2025
Windows 11 pohyblivé tapety

Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat

Adam Kurfürst
5.1.2025
Minecraft

Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány

Jana Skálová
7.1.2025

Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku

Adam Kurfürst
24.10.2024