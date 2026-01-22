Uživatelé Windows 11 po celém světě zuří! Chyba v aktualizaci znemožňovala vypnout počítače Hlavní stránka Zprávičky Lednová bezpečnostní aktualizace Windows 11 způsobila, že se některé počítače nedokázaly vypnout Microsoft musel o čtyři dny později vydat nouzovou opravu – už je dostupná přes Windows Update Problém se týká hlavně Windows 11 23H2 v edicích Enterprise a IoT Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 První aktualizace roku 2026 pro Windows 11 dopadla přesně tak, jak byste od Microsoftu nečekali – a přitom už byste měli. Bezpečnostní patch z 13. ledna způsobil, že některé počítače odmítaly poslušně zhasnout. Místo vypnutí se restartovaly. Hibernace? Taky nefungovala. A to není všechno. Vypnout? To teď neumíme Po instalaci aktualizace KB5050009 začaly některé počítače s Windows 11 23H2 ignorovat příkaz k vypnutí. Stisknete „Vypnout“, systém se tváří, že poslouchá – a pak se restartuje. Problém se týká zařízení s funkcí System Guard Secure Launch, která má chránit systém při startu před hrozbami. Druhý bug zasáhl širší spektrum uživatelů. Přihlašování přes Remote Desktop přestalo fungovat – a to nejen na Windows 11 23H2, ale i na Windows 11 25H2, Windows 10 22H2 ESU a Windows Server 2025. Pro firmy závislé na vzdálené správě to byla vskutku nepříjemná komplikace. Oprava už je venku Microsoft reagoval relativně rychle. Jen čtyři dny po problematické aktualizaci vydal nouzové opravy KB5077744 a KB5077797. Obě jsou dostupné přes Windows Update a měly by vrátit vše do normálu – vypínání i vzdálené přihlašování. Pokud z nějakého důvodu nemůžete aktualizovat hned a potřebujete počítač vypnout, existuje dočasné řešení. Otevřete Příkazový řádek a zadejte shutdown /s /t 0 – systém se vypne korektně. Můžete si na to vytvořit i zástupce na ploše, dokud Microsoft situaci definitivně nevyřeší. Zasáhl vás některý z posledních bugů ve Windows 11? Zdroj: Windows Central O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Microsoft Windows Windows 11 Mohlo by vás zajímat Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1.2025 Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány Jana Skálová 7.1.2025 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024