V říjnu 2025 skončí oficiální podpora Windows 10

Spousta starších počítačů má problém s Windows 11

Řešením by mohl být přechod na ChromeOS Flex

Windows 11 už je tu s námi téměř 3 roky. Přechod z desítky je velmi jednoduchý, a tak předpokládám, že už novou verzi Windowsu dávno používáte. Majitelé starších počítačů ovšem mohou zjistit, že jejich zařízení není na upgrade připravené, a jsou tak „nuceni“ u Windows 10 zůstat. Je to především kvůli tomu, že nový systém vyžaduje integrovaný čip TPM 2.0, který bývá součástí moderních procesorů a základních desek. Microsoft později vydal oficiální návod, jak tento požadavek obejít, stále ovšem musíte disponovat alespoň TPM 1.2. K tomuto problému se ještě přidávají HW nároky, které má Windows 11 oproti 10 znatelně vyšší. Může se tak stát, že už na jedenáctku starší počítač zkrátka nestačí.

Problém s přechodem na nový systém se týká především firem. Ty často zařízení, které nevyhovují Windows 11, stále používají. Upgrade všech stávajících počítačů samozřejmě může být pro podnik příliš nákladný. Zejména pro firmy je ovšem oficiální podpora systému opravdu důležitá. Bez pravidelných bezpečnostních záplat se mohou stát velmi jednoduchým terčem útoku, a také již na desítky nemusí vycházet nové verze programů, které firma denně používá. Jedním z možných řešení této svízelné situace by tedy mohl být operační systém od Googlu.

Windows 10 může nahradit systém od společnosti Google, ChromeOS Flex

ChromeOS Flex je založen na systému ChromeOS, který můžeme již dobře znát z Chromebooků. Poprvé jsme si jej mohli vyzkoušet už v roce 2022. Nikoho však příliš neoslnil, a většina lidí pravděpodobně úplně zapomněla na to, že vůbec existuje. Teď, o dva roky později, se ovšem znovu hlásí o slovo. A co nám tedy může nabídnout? Přízvisko Flex naznačuje, že by systém měl být univerzálnější a mít více funkcí než ChromeOS. V některých ohledech je to však přesně naopak. ChromeOS Flex na rozdíl od svého předchůdce nainstalujete takřka na jakýkoliv počítač. Google uvádí velký počet certifikovaných zařízení, a ani na ostatních noteboocích či stolních počítačích, s výjimkou těch s procesory ARM, by neměl být se systémem žádný problém.

Nemilým překvapením ovšem je, že ChromeOS Flex nemá Google Play, a dokonce v něm ani nenajdeme nativní podporu Android aplikací. Na druhou stranu je jedním z jeho hlavních taháků možnost používání některých programů pro Windows. které je realizováno pomocí streamingu. Dále Google tvrdí, že díky komplexnímu zabezpečení budete ochráněni před hackerskými útoky, a vůbec nebudete potřebovat nějaký další antivir. Zajímavá je také možnost jednoduché správy více zařízení, kterou nám umožní Google Admin Console. Všechny společné výhody systémů ChromeOS Flex a ChromeOS shrnuje Google v přiloženém videu. Ještě doplním, že systém sice cílí primárně na firmy, stáhnout si jej ovšem může každý.

Take your business to the cloud with ChromeOS

Přejdete na ChromeOS Flex?

Zdroj: Google