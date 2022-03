Jak oživit staré a pomalé PC pomocí Chrome OS Flex?

V únoru představil Google nový operační systém Chrome OS Flex, který ocení především uživatelé starších počítačů a notebooků. Jeho hlavní benefit spočívá v jeho nenáročnosti, díky čemuž má fungovat lépe právě na starším hardwaru. V tomto článku si ukážeme, jak jej nainstalovat.

Co je Chrome OS Flex?

Jak již bylo řečeno, Chrome OS Flex je nový operační systém od Googlu. Nápaditě se podobá klasickému Chrome OS, který můžeme znát z chromebooků a běží na stejném kódu. Tuto verzi lze ale dostat na (téměř) jakýkoliv PC nebo Mac. Pokud jste někdy slyšeli o projektu CloudReady firmy Neverware, tak právě s tímto systémem má Chrome OS Flex spojitost. Americký gigant totiž Neverware koupil v roce 2020. Nový systém je tedy duchovním nástupcem systému CloudReady a kromě toho, že je poměrně nenáročný nabídne také pravidelné aktualizace.

ChromeOS Flex: A Lifeline for Old Windows Laptops!

Jestliže se vám tedy doma válí starší počítač, můžete mu díky systému Chrome OS Flex vdechnout nový život. Je třeba podotknout, že Chrome OS (Flex) je zaměřený především na Google a jeho služby a jde o mnohem jednodušší systém než třeba Windows. S tím je potřeba počítat ať už co se týče programů nebo her.

Poznámka redakce Google na svém webu upozorňuje na to, že se Chrome OS Flex aktuálně nachází v testovací fázi a není vhodný pro běžné užívání. První testy však ukazují, že běží na většině počítačů bez problémů.

Na druhou stranu nabízí vše, na co je běžný uživatel zvyklý. Samozřejmostí je podpora Microsoft Office nebo již zmíněných Google aplikací. Nechybí ale ani appky jako Canva sloužící pro úpravu fotografií. Pokud tedy přecházíte právě z Windows a vyloženě nepotřebujete žádnou konkrétní aplikaci, najdete v obchodu spoustu alternativ.

Na jaké počítače lze Chrome OS Flex nainstalovat?

Jak již bylo řečeno, Chrome OS Flex lze nainstalovat na většinu zařízení, které fungují na systémech Windows, macOS či Linux. Americká firma tvrdí, že by měl systém bez problémů fungovat na počítačích uvedených na trh v posledních deseti letech. Pokud máte o něco starší kousek, stejně bychom instalaci vyzkoušeli. Hardwarové požadavky jsou totiž opravdu nízké a tak je možné, že je přesto splňujete.

Zjistili jsme, proč Google smazal varovné recenze u ruských podniků čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Chrome OS Flex hardwarové požadavky:

Procesor Intel nebo AMD s architekturou x86 či x64

4 GB operační paměti RAM

16GB úložiště

USB port (pro boot)

BIOS

Google na svém webu upozorňuje, že garantuje 100% funkčnost pouze na certifikovaných modelech a velmi grafické čipy jako Intel GMA 500, 600, 3600, a 3650 nesplňují standardy pro tento operační systém.

Jak nainstalovat Chrome OS Flex?

Samotná instalace systému Chrome OS Flex je poměrně snadná a ten, kdo někdy instalovat Windows s ní nebude mít sebemenší problém. K instalaci budete potřebovat minimálně 8GB USB disk, ze kterého vytvoříte bootovací zařízení. Z prohlížeče Google Chrome si v rozšíření nainstalujete nástroj Chromebook Recovery Utility.

Po jejím spuštění vám dá program na výběr ze seznamu výrobců. Zde ale musíte vybrat položku Google Chrome OS Flex a pod touto možností zvolte Chrome OS Flex (Developer-Unstable). Klepněte na pokračovat a vložte váš bootovací USB disk. Následně stačí potvrdit a počkat než se systém stáhne.

How to Install Chrome OS Flex: Make an Old PC New Again

Až budete mít vytvořené bootovací USB, vložte jej do počítače, na který chcete Chrome OS Flex nainstalovat a restartujte jej. Zde bude klíčové dostat se do bootovací nabídky, což má každý výrobce trochu jinak. Nejčastěji jde o klávesy F1, F2, F9 či F12, popřípadě Delete nebo Esc. Až se do něj dostanete zvolte v nabídce váš USB disk a následný postup je pak velice snadný a instalace vás provede celým procesem.

Vyzkoušíte systém Chrome OS Flex?

Zdroj: Google