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Windows 10 bude nadále dostávat bezpečnostní aktualizace zdarma. Microsoft překvapil prodloužením do roku 2027

  • Microsoft tiše prodloužil program bezpečnostních aktualizací Windows 10 o druhý rok, nově až do října 2027
  • Pro domácí počítače zůstávají zdarma, stačí zapnout zálohu nastavení do účtu Microsoft
  • Počítejte ale s tím, že jde čistě o bezpečnostní záplaty, žádné nové funkce ani podporu

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
29.6.2026 22:00
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logo windows 10 na pozadi s kourem ai ilustrace

Windows 10 měl po loňském konci podpory pomalu mizet ze scény. Jenže Microsoft podruhé přehodnotil plány a rozšířené bezpečnostní aktualizace pro běžné uživatele teď poběží ještě o rok déle – pro většinu lidí úplně zdarma.

Co se vlastně mění?

Windows 10 oficiálně skončil 14. října 2025 – od té doby pro něj značka přestala vydávat běžné aktualizace. Jako záchrannou síť spustil Microsoft program rozšířených bezpečnostních aktualizací (ESU), který domácím uživatelům přidal jeden rok záplat navíc, tedy do října 2026. Teď ale firma bez velkého oznámení přihodila druhý rok. Podle aktualizované dokumentace Microsoftu poběží ESU pro běžné uživatele až do října 2027. Kdo už je v programu zapojený, dostane prodloužení automaticky.

Jak na Windows 10 získáte aktualizace zdarma?

Cesty jsou tři. Nejjednodušší je zapnout zálohu nastavení do účtu Microsoft, pak máte ESU zdarma. Kdo zálohovat nechce, může utratit 1 000 bodů Microsoft Rewards, nebo zaplatit jednorázově kolem 30 dolarů, v přepočtu zhruba 640 korun. Podmínkou je počítač s Windows 10 verze 22H2 a poslední nainstalovanou aktualizací.

Na co si dát pozor?

ESU rozhodně není plnohodnotná podpora. Microsoft přes něj posílá jen kritické a důležité bezpečnostní záplaty – nové funkce, opravy mimo bezpečnost ani technickou podporu nečekejte. Je to most k Windows 11, ke kterému dřív nebo později nejspíš stejně dojde; o jeho poslední velké aktualizaci jsme psali teprve nedávno.

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Pokud váš počítač na jedenáctku kvůli požadavku na čip TPM nebo procesor nedosáhne, máte teď o rok víc času v klidu vyřešit upgrade nebo koupi nového stroje. Prodloužení platí pro domácí počítače – firmy a organizace mají vlastní, placený program ESU, který může běžet až tři roky.

Zůstanete na Windows 10 až do roku 2027, nebo už chystáte přechod na jedenáctku?

Zdroje: TechPowerUp, PC Gamer, Microsoft

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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