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Stahujte! Nová aktualizace Windows 11 zrychlí počítač a opravuje kritické chyby

  • Červnová aktualizace KB5094126 přináší do Windows 11 takzvaný Low Latency Profile pro svižnější odezvu systému
  • Procesor při otevírání nabídky Start či spouštění aplikací na 1–3 sekundy vystřelí na maximum, pak zase zpomalí
  • Balíček navíc záplatuje 206 bezpečnostních děr, včetně kritické zranitelnosti s hodnocením 9,8 z 10

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
12.6.2026 10:00
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Windows 11 pohyblivé tapety

Windows 11 si mezi nadšenci do techniky vysloužily pověst systému, který uživatele spíš zdržuje, než aby mu sloužil. Microsoft se to v posledních měsících snaží napravit a červnová aktualizace KB5094126 je zatím nejhmatatelnějším důkazem. Místo dalších tlačítek Copilota přináší něco, co uživatelé skutečně chtějí – rychlejší odezvu systému.

Low Latency Profile: krátký zátah procesoru v pravou chvíli

Hlavní novinkou je funkce Low Latency Profile. Trik je to vlastně prostý: jakmile kliknete na nabídku Start, vyhledávání, centrum akcí nebo spustíte aplikaci, procesor okamžitě vyskočí na maximální takt po dobu jedné až tří sekund a pak se zase vrátí do úsporného režimu. Dosud musel frekvenci zvyšovat postupně podle rostoucí zátěže, což se projevovalo právě oním otravným zasekáváním. Podobnou techniku přitom macOS i Linux používají roky – Windows tedy spíš dohání resty.

Největší rozdíl pocítí majitelé starších a slabších počítačů, na výkonných sestavách bude efekt méně znatelný. Háček je v tom, že Microsoft funkci zapíná postupně a žádný oficiální indikátor v systému nenajdete. Ověřit si ji můžete bezplatným nástrojem HWiNFO – pokud při otevření nabídky Start frekvence procesoru krátce vystřelí na maximum, profil máte aktivní. Správce úloh na takto krátké špičky reaguje příliš pomalu.

Rychlejší hledání a 206 záplat k tomu

Aktualizace pro verze 24H2 a 25H2 (sestavení 26100.8655 a 26200.8655) toho ale nabízí víc. Vyhledávání nově zobrazuje výsledky už po zadání dvou znaků, zrychlilo se i stahování z obchodu Microsoft Store. Z drobností potěší podpora kamery ve více aplikacích současně, funkce Shared Audio pro vysílání zvuku do dvou Bluetooth LE sluchátek najednou, možnost pojmenovat si uživatelskou složku při čisté instalaci podle libosti a sledování vytížení NPU ve Správci úloh.

Tu nejdůležitější změnu ovšem neuvidíte. Microsoft záplatoval 206 bezpečnostních zranitelností, z nichž řada nesla hodnocení kritická. Nejvážnější z nich (CVE-2026-45657) umožňovala vzdálené spuštění kódu na úrovni jádra systému a obdržela skóre 9,8 z 10. S aktualizací tedy rozhodně neotálejte – i kdyby vás rychlejší nabídka Start nechávala chladnými.

Pozorujete na svém počítači s Windows 11 po aktualizaci svižnější odezvu?

Zdroj: Engadget

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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