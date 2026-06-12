Stahujte! Nová aktualizace Windows 11 zrychlí počítač a opravuje kritické chyby Hlavní stránka Zprávičky Červnová aktualizace KB5094126 přináší do Windows 11 takzvaný Low Latency Profile pro svižnější odezvu systému Procesor při otevírání nabídky Start či spouštění aplikací na 1–3 sekundy vystřelí na maximum, pak zase zpomalí Balíček navíc záplatuje 206 bezpečnostních děr, včetně kritické zranitelnosti s hodnocením 9,8 z 10 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Windows 11 si mezi nadšenci do techniky vysloužily pověst systému, který uživatele spíš zdržuje, než aby mu sloužil. Microsoft se to v posledních měsících snaží napravit a červnová aktualizace KB5094126 je zatím nejhmatatelnějším důkazem. Místo dalších tlačítek Copilota přináší něco, co uživatelé skutečně chtějí – rychlejší odezvu systému. Low Latency Profile: krátký zátah procesoru v pravou chvíli Rychlejší hledání a 206 záplat k tomu Low Latency Profile: krátký zátah procesoru v pravou chvíli Hlavní novinkou je funkce Low Latency Profile. Trik je to vlastně prostý: jakmile kliknete na nabídku Start, vyhledávání, centrum akcí nebo spustíte aplikaci, procesor okamžitě vyskočí na maximální takt po dobu jedné až tří sekund a pak se zase vrátí do úsporného režimu. Dosud musel frekvenci zvyšovat postupně podle rostoucí zátěže, což se projevovalo právě oním otravným zasekáváním. Podobnou techniku přitom macOS i Linux používají roky – Windows tedy spíš dohání resty. Největší rozdíl pocítí majitelé starších a slabších počítačů, na výkonných sestavách bude efekt méně znatelný. Háček je v tom, že Microsoft funkci zapíná postupně a žádný oficiální indikátor v systému nenajdete. Ověřit si ji můžete bezplatným nástrojem HWiNFO – pokud při otevření nabídky Start frekvence procesoru krátce vystřelí na maximum, profil máte aktivní. Správce úloh na takto krátké špičky reaguje příliš pomalu. Rychlejší hledání a 206 záplat k tomu Aktualizace pro verze 24H2 a 25H2 (sestavení 26100.8655 a 26200.8655) toho ale nabízí víc. Vyhledávání nově zobrazuje výsledky už po zadání dvou znaků, zrychlilo se i stahování z obchodu Microsoft Store. Z drobností potěší podpora kamery ve více aplikacích současně, funkce Shared Audio pro vysílání zvuku do dvou Bluetooth LE sluchátek najednou, možnost pojmenovat si uživatelskou složku při čisté instalaci podle libosti a sledování vytížení NPU ve Správci úloh. Tu nejdůležitější změnu ovšem neuvidíte. Microsoft záplatoval 206 bezpečnostních zranitelností, z nichž řada nesla hodnocení kritická. Nejvážnější z nich (CVE-2026-45657) umožňovala vzdálené spuštění kódu na úrovni jádra systému a obdržela skóre 9,8 z 10. S aktualizací tedy rozhodně neotálejte – i kdyby vás rychlejší nabídka Start nechávala chladnými. Pozorujete na svém počítači s Windows 11 po aktualizaci svižnější odezvu? Zdroj: Engadget O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Microsoft Windows 11 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025