Microsoft zrychlil subsystém Android běžící uvnitř Windows

zajímali jste se někdy o možnost, že by v systému Windows mohly nativně běžet aplikace původně určené pro Android? Pak vás pravděpodobně neminula možnost spustit v “oknech” takzvaný Android subsystém. Pokud jste to zatím nezkoušeli a měli byste chuť, najdete u nás i návod. Aktuálně se navíc můžete těšit na to, že virtualizované mobilní prostředí poběží ve Windows o něco lépe než doposud. Microsoft jej totiž vyladil v rámci nejnovější aktualizace.

Update na verzi 2301.40000.4.0 má v seznamu změn celkem osm změn a celkové zrychlení subsystému Android je jednou z nich. A to přímo v oblasti snímkovací frekvence, přičemž procentuální zlepšení záleží na platformě. Aktualizaci mají k dispozici všichni členové programu Windows Insider.

Vylepšená latence a spolehlivost zvukového vstupu

Vylepšení práce s fotoaparátem (metadata fotoaparátu jsou nyní zpřístupněna aplikacím fotoaparátu)

Zvýšení snímkovací frekvence: některé benchmarky se zlepšily o 10-20 % na platformě ARM a o 40-50 % na platformě x64

Opraveno zoomování v aplikacích pomocí touchpadu nebo myši

Vylepšení spolehlivosti platformy

Používání nejnovější verze Chromium WebView do verze 108

Synchronizace globálních přepínačů soukromí mikrofonu a kamery mezi aplikacemi pro Windows a Android

Aktualizace zabezpečení systému Android 13

Co zatím říkáte na Android subsystém ve Windows?

Zdroj: 9to5