Z Android Auto před nějakou dobou zmizel widget počasí

Google jej neoptimalizoval pro menší displeje

Dle zdrojového kódu se ale vrátí do všech typů displejů

Spolu s představením nového uživatelského rozhraní Coolwalk pro Android Auto zmizel z menších displejů automobilů užitečný widget pro počasí. Nově nalezený zdrojový kód však naznačuje, že se (snad) brzy vrátí.

Jako první přišel s touto informací uživatel shmykelsa na Redditu. Očividně nejde o žádného nováčka, jelikož právě tento uživatel vůbec poprvé informoval o novém designu Coolwalk, který byl v té době v plenkách. V současné době je situace taková, že pokud váš automobil nemá dostatečně velký displej, jednoduše se vám nezobrazí widget počasí. Ten je přitom poměrně užitečný, jelikož po jeho klepnutí přehledně vidíte další podrobné informace o povětrnostních podmínkách.

Dle zdrojového kódu by se ale měl vrátit právě i na menší displeje. Zatím nevíme, zda se widget zmenší, aby se lépe přizpůsobil novému designu, nebo zda přijde americká společnost s jiným řešením, ale dávalo by to smysl. Stejně tak není jasné, kdy jej začne Google zavádět. Je ale minimálně fajn, že se návrat chystá.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Používali jste widget počasí na Android Auto?

Zdroj: PhoneArena