WhatsApp prý chystá pár pozitivních novinek pro videohovory

Aktuální doba online komunikačním nástrojům velmi přeje. Potvrdili by to jistě i ve Facebook Inc., který provozuje platformu WhatsApp. I když je tento komunikátor nejstahovanější aplikací na světě, neustále se musí rozvíjet. A v tuto chvíli, kdy mu hromada konkurentů šlape na paty, to platí dvojnásob. Web WABetaInfo přišel nyní s informací, že v betaverzi aplikace našel stopy, které vedou k pozitivním novinkám v oblasti videochatování. Poté, co se před několika dny objevilo snadnější spouštění hovoru v malých skupinách, čekají prý videohovory v aplikaci WhatsApp další zásahy do funkčnosti.

I když zatím není jasné, o kolik se hranice přesně zvedne, chystá se prý zavedení benevolentnějšího limitu pro skupinové hovory. Momentální maximum jsou čtyři účastníci. Je jasné, že že platforma se v tomto snaží vyrovnat třeba Viberu nebo Zoomu. Druhá jmenovaná služba přitom pravděpodobně motivovala vývojáře WhatsAppu i k další změně. V současných betaverzích pro Android i iOS už je při volání vidět hláška, že je komunikace koncově šifrována. To asi právě v reakci na nedávnou bezpečnostní kauzu Zoomu. Zmíněné změny by měly WhatsApp videohovory ovlivnit během několika málo týdnů.

Voláte si s přáteli, kolegy či rodinou přes WhatsApp?

Zdroj: acentral