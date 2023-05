Vývojáři chatovací aplikace WhatsApp chystají novinku, která by se mohla zařadit například k možnosti mít účet ve více zařízeních a stát se jednou z nejzajímavějších změn. Aktuální zásahy do beta verze pro Android ukazují, že služba brzy dostane přímo v nastavení sekci pro uživatelská jména. Nejspíš přitom nepůjde jen o pouhé přezdívky pro chatování, ale identifikátory, podle kterých bude možné uživatele vyhledat. Odpadnout by tím mohla nutnost veřejně sdělovat telefonní číslo.

V přiloženém náhledu je vidět, že WhatsApp chce používat jako zobrazované jméno (name), tak i unikátní uživatelské jméno (username), které se bude nutně lišit od ostatních. Stejně funguje označování účtů i na dalších sociálních sítích, přičemž to má několik výhod. Zjednodušuje se tím hledání konkrétního uživatele a ten současně nemusí prozrazovat jiné kontaktní údaje. Někde by to byl e-mail, na WhatsAppu je zatím primárním identifikátorem telefonní číslo.

To by jistě bylo dál potřeba minimálně pro založení účtu, ale už by nemuselo nutně sloužit jako jediný údaj pro vyhledávání dalších uživatelů. Ale uvidíme, s čím přesně vývojáři přijdou. Zatím je příprava této novinky v rané fázi.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak moc si chráníte své telefonní číslo?

Zdroj: WABetaInfo