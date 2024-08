WhatsApp testuje novou funkci „Téma chatu“ pro přizpůsobení vzhledu konverzací

Uživatelé budou moci měnit barvy textových bublin a pozadí

Funkce je zatím dostupná v beta verzi pro Android i iOS

Zdá se, že WhatsApp konečně vyslyšel prosby uživatelů a chystá se do aplikace přinést dlouho očekávanou funkci – možnost přizpůsobení vzhledu chatů. Tato novinka, nazvaná jednoduše „Téma chatu“ (v angličtině „Chat theme“), byla odhalena v nejnovější beta verzi aplikace pro Android (2.24.17.19) a iOS (24.11.10.70).

O co přesně jde? Uživatelé budou moci změnit barvu textových bublin a dokonce i tapety chatu. Zatím to vypadá, že půjde především o jednobarevná témata, podobná těm, která známe z Messengeru nebo Instagramu. Lepší by sice byly plnohodnotné motivy, ale rozhodně jde o krok správným směrem. Funkce navíc zatím platí pro všechny chaty najednou. Nemůžete si tedy nastavit jinou barvu pro konverzaci s maminkou a jinou pro pracovní skupinu. Podle webu WeBetaInfo, který jako první na tuto novinku upozornil, by se to ale v budoucnu mohlo změnit.

Pamětníci si možná vzpomenou, že WhatsApp už v minulosti experimentoval s přizpůsobením vzhledu. V roce 2020 jsme se dočkali tmavého režimu, který byl však spíše funkční než estetickou záležitostí.

Otázkou zůstává, kdy se této funkce dočkáme ve stabilní verzi aplikace. Meta, mateřská společnost WhatsAppu, má ve zvyku testovat nové funkce v beta verzích i několik měsíců, než je uvolní pro všechny uživatele. Můžeme jen doufat, že vzhledem k relativní jednoduchosti této funkce by mohla dorazit poměrně brzy.

Zdroj: WABetaInfo