WhatsApp má nové smajlíky! Líbí se vám?

WhatsApp je jednou z nejoblíbenějším aplikací současnosti

Komunikaci s okolím zvládá aplikace skvěle, vývojáři ji navíc stále vylepšují

V aplikaci je k dispozici několik set smajlíků, v těchto dnech přibyly další

WhatsApp, Messenger, Telegram. Alespoň jednu z těchto tří aplikací má ve svém telefonu téměř každý, dovolím si navíc odvážně tvrdit, že spousta lidí má nainstalovány alespoň dvě tyto aplikace, pokud rovnou ne všechny tři. Dnešní telefony na to mají dostatek paměti, úplně pohodlné to ale není…

Vývojáři aplikaci neustále vylepšují a zaslouží si pochvalu, aplikace zkrátka funguje skvěle a dělá přesně to, co chatovací aplikace dělat má. Snadné není jenom klasické posílání textu, ale stejně tak sdílení multimediálních souborů. Do aplikace navíc zamířily noví smajlíci!

Ano, WhatsApp už teď podporoval stovky nejrůznějších smajlíků a nemohu říci, že by mi nějaký vyloženě chyběl, ostatně projít detailně všechny smajlíky by zabralo pořádnou porci času. V rámci standardizované sady znaků Unicode 15.1 se ale objevilo několik nových smajlíků a právě ty teď do aplikace dorazily. V tuto chvíli jsou dostupné pouze v betaverzích (kterou si jednoduše můžete stáhnout například z APKmirror, program betatestování v Obchodu Play je bohužel beznadějně obsazený), brzy by ale měly dorazit do klasické stabilní verze.

Pár nových smajlíků potěší, rozhodně to ale není největší novinka, která se v letošním roce v aplikaci WhatsApp objeví. Tou bude z mého pohledu jednoznačně možnost komunikovat s uživateli, kteří používají jiné aplikace. Detaily ještě neznáme, mít v telefonu jednu aplikaci místo dvou nebo tří ale za mě zní velmi lákavě a jsem zvědav, jak dobře to nakonec bude fungovat.

Jak se vám líbí nové WhatsApp smajlíky?

Zdroj: wabetainfo