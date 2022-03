WhatsApp chystá velkou změnu pro posílání souborů

Vývojáři populární chatovací aplikace WhatsApp nepřestávají pracovat na dalších zajímavých změnách a funkcích. Neustálý bzukot na serveru WABetaInfo je toho důkazem. Jedna z posledních zpráv hovoří o tom, že se v jedné z aktuálních beta verzí začal objevovat nový limit pro posílání souborů jako příloh. Zatímco běžně je strop nastaven na 100 MB, do budoucna by, podle aktuálně testovaného režimu, mohlo jít až o 2 GB.

Takové zvýšení limitu by bylo opravdu hodně významné, zejména s ohledem na posílání videosouborů. Připomeňme, že odesílání mediálního obsahu jako příloh (nikoli rovnou jako médií) udržuje jejich kvalitu. Do budoucna by tedy snad nemusel být problém poslat i delší video natočené ve vysokém rozlišení. Dosáhnout v dnešní době velikosti 100 megabajtů totiž není vůbec žádný problém.

Novinka byla zatím zaznamenána od beta verze aplikace WhatsApp 2.22.8.5 a to u nahodilých uživatelů v několika málo zemích. Můžeme doufat, že jde o testování před ostrým zavedením.

Jak často posíláte přílohy přes WhatsApp?

Zdroj: WABetaInfo