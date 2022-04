Na WhatsAppu řádí falešná podpora. Takto ji odhalíte

Možností, jak mohou zákeřní online podvodníci zaútočit na své vyhlédnuté oběti v kyberprostoru, existuje v dnešní době opravdu mnoho. Mezi ty nejpodlejší rozhodně patří vytváření falešného dojmu, že uživatel komunikuje s oficiální podporou nějaké služby za účelem vyšší ochrany účtu, přičemž realitou je přesný opak. Tento typ útoku se nevyhýbá ani nejpopulárnější chatovací aplikaci na světě – WhatsAppu.

Server WABetaInfo, který běžně přináší hlavně příjemné zprávy o nově zaváděných funkcích, před několika dny upozornil na podvodné praktiky falešných profilů, které se vydávaly za oficiální podporu. Je jich úmysly jsou zpravidla velmi podobné – získat nějaké citlivé údaje, například k bankovnímu účtu.

Důležitým prvkem, kterého by si měli uživatelé nutně všímat při potenciální komunikaci s tak významným účtem, je označení pro ověřené profily. Jak můžete vidět na obrázku vpravo tato “fajfka” by se mělana WhatsAppu správně nacházet přímo vedle jména, nicméně zde se ji podvodních pokoušeli implementovat do profilové fotografie.

Potkali jste někdy na WhatsAppu tento druh útoku?

Zdroj: WABetaInfo