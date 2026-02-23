TOPlist

Myslíte dopředu? WhatsApp připravuje skvělou novinku pro všechny, kdo často plánují

  • WhatsApp pracuje na funkci plánovaných zpráv, která umožní automatické odeslání v předem zvolený čas.
  • Novinka se objevila v beta verzi 26.7.10.72 pro iOS a bude fungovat v soukromých chatech i skupinách.
  • Funkce zatím není dostupná ani beta testerům, takže její vydání může ještě nějakou dobu trvat.

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.2.2026 08:00
Ikona komentáře 0
whatsapp planovani zprav ai ilustrace

Pokud patříte mezi uživatele, kteří občas zapomenou popřát k narozeninám nebo odeslat důležitou zprávu ve správný čas, WhatsApp pro vás chystá praktické řešení. Oblíbená komunikační aplikace totiž pracuje na funkci plánovaných zpráv, která umožní napsat zprávu předem a nechat ji odeslat automaticky v nastaveném termínu.

Jak to bude fungovat?

Podle serveru WABetaInfo, který novinku předčasně odhalil v beta verzi WhatsAppu pro iOS, uživatelé jednoduše napíší zprávu a zvolí konkrétní datum a čas odeslání. Zpráva pak zůstane ve frontě a ve zvolený okamžik se automaticky odešle bez dalšího zásahu uživatele.

whatsapp planovani zprav wabetainfo screenshot

Naplánované zprávy budou přehledně zobrazeny v samostatné sekci přímo v informacích o chatu. Zde je bude možné spravovat nebo smazat ještě před odesláním – příjemce se v takovém případě o ničem nedozví.

Zdarma pro všechny uživatele

WhatsApp sice již nabízí možnost plánování zpráv v rámci Business Broadcasts, ta je však placená a určená primárně firmám. Nová funkce by měla být dostupná zdarma všem uživatelům a fungovat jak v soukromých konverzacích, tak ve skupinových chatech.

Aplikace Počasí Pixel Weather na telefonu Google Pixel 9 Pro XL
Používáte na Androidu widget pro předpověď počasí? Tahle změna vás spolehlivě naštve Jakub Kárník Zprávičky

Uživatelé iPhonů mohou zprávy plánovat již nyní prostřednictvím aplikace Zkratky, nicméně toto řešení je poměrně krkolomné. Nativní integrace přímo do WhatsAppu bude rozhodně pohodlnější.

Kdy přesně se funkce dostane k běžným uživatelům, zatím není jasné. Momentálně se nachází ve fázi vývoje a není přístupná ani beta testerům.

Využili byste možnost plánovat zprávy dopředu?

Zdroje: WABetaInfo, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

muž s mobilem a aplikací WhatsApp

WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit?

Jana Skálová
30.12.2024
WhatsApp konec podpory

Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás?

Jana Skálová
22.12.2024
WhatsApp napaden spywarem

WhatsApp u soudu: přelomový rozsudek ukazuje, kdo zodpovídá za sledování uživatelů

Jana Skálová
29.12.2024
whatsapp nová funkce

Používáte WhatsApp? Pak si hned zapněte tuhle novou funkci

Jakub Kárník
24.6.2023
žena v klobouku se dívá do mobilu

Skvělá novinka ve WhatsAppu: na zprávu odpovíte během vteřiny!

Jana Skálová
14.12.2024
ChatGPT telefonní číslo

Haló, tady ChatGPT. Oblíbený chatbot má nyní vlastní telefonní číslo, využijete ho i vy

Adam Kurfürst
21.12.2024