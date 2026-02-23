Myslíte dopředu? WhatsApp připravuje skvělou novinku pro všechny, kdo často plánují Hlavní stránka Zprávičky WhatsApp pracuje na funkci plánovaných zpráv, která umožní automatické odeslání v předem zvolený čas. Novinka se objevila v beta verzi 26.7.10.72 pro iOS a bude fungovat v soukromých chatech i skupinách. Funkce zatím není dostupná ani beta testerům, takže její vydání může ještě nějakou dobu trvat. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud patříte mezi uživatele, kteří občas zapomenou popřát k narozeninám nebo odeslat důležitou zprávu ve správný čas, WhatsApp pro vás chystá praktické řešení. Oblíbená komunikační aplikace totiž pracuje na funkci plánovaných zpráv, která umožní napsat zprávu předem a nechat ji odeslat automaticky v nastaveném termínu. Jak to bude fungovat? Podle serveru WABetaInfo, který novinku předčasně odhalil v beta verzi WhatsAppu pro iOS, uživatelé jednoduše napíší zprávu a zvolí konkrétní datum a čas odeslání. Zpráva pak zůstane ve frontě a ve zvolený okamžik se automaticky odešle bez dalšího zásahu uživatele. Naplánované zprávy budou přehledně zobrazeny v samostatné sekci přímo v informacích o chatu. Zde je bude možné spravovat nebo smazat ještě před odesláním – příjemce se v takovém případě o ničem nedozví. Zdarma pro všechny uživatele WhatsApp sice již nabízí možnost plánování zpráv v rámci Business Broadcasts, ta je však placená a určená primárně firmám. Nová funkce by měla být dostupná zdarma všem uživatelům a fungovat jak v soukromých konverzacích, tak ve skupinových chatech. Používáte na Androidu widget pro předpověď počasí? Tahle změna vás spolehlivě naštve Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Uživatelé iPhonů mohou zprávy plánovat již nyní prostřednictvím aplikace Zkratky, nicméně toto řešení je poměrně krkolomné. Nativní integrace přímo do WhatsAppu bude rozhodně pohodlnější. Kdy přesně se funkce dostane k běžným uživatelům, zatím není jasné. Momentálně se nachází ve fázi vývoje a není přístupná ani beta testerům. Využili byste možnost plánovat zprávy dopředu? Zdroje: WABetaInfo, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář WhatsApp Mohlo by vás zajímat WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 WhatsApp u soudu: přelomový rozsudek ukazuje, kdo zodpovídá za sledování uživatelů Jana Skálová 29.12.2024 Používáte WhatsApp? Pak si hned zapněte tuhle novou funkci Jakub Kárník 24.6.2023 Skvělá novinka ve WhatsAppu: na zprávu odpovíte během vteřiny! Jana Skálová 14.12.2024 Haló, tady ChatGPT. Oblíbený chatbot má nyní vlastní telefonní číslo, využijete ho i vy Adam Kurfürst 21.12.2024