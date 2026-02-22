Používáte na Androidu widget pro předpověď počasí? Tahle změna vás spolehlivě naštve Hlavní stránka Zprávičky Google ruší nativní zobrazení počasí na Androidu a nahrazuje ho webovou stránkou Google Vyhledávání Nové rozhraní má stejná data, ale chová se jako běžný výsledek vyhledávání – včetně reklam Pěkná nativní aplikace Pixel Weather existuje – Google ji ale odmítá zpřístupnit zbytku Android světa Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste si zvykli klepnout na zkratku počasí na ploše Androidu a okamžitě vidět předpověď na celé obrazovce, máme pro vás špatnou zprávu. Google tuto zkušenost tiše pohřbívá. Místo přehledného, rychlého zobrazení vás nově přivítá webová stránka Google Search – s reklamami, dalšími výsledky vyhledávání a vším, co k tomu patří. Prakticky to znamená, že jednoduchá věc, která na Androidu léta fungovala dobře, přestane fungovat dobře. Zkratka na ploše, která přestala být zkratkou Pixel Weather existuje. Jen ne pro vás A/B test, který A/B testem skončit nemíní Co s tím? Zkratka na ploše, která přestala být zkratkou Počasí na Androidu nikdy nebylo samostatnou aplikací v pravém slova smyslu. Fungovalo jako součást aplikace Google Search – ale chovalo se jako nativní appka. Jedno klepnutí, celá obrazovka, předpověď na deset dní, kvalita vzduchu, srážky. Žádné rušení, žádný zbytečný obsah kolem. To se mění. Google od listopadu testoval přesměrování na nové webové rozhraní a podle serveru 9to5Google nyní spouští změnu pro širší okruh uživatelů. Výsledek? Klepnete na ikonu počasí a otevře se vám stránka s výsledky vyhledávání. Najdete tam stejná data – desetidenní předpověď, vlhkost, vítr, srážky, kvalitu vzduchu i AI shrnutí aktuálního počasí – jenže při scrollování narazíte na další vyhledávací výsledky a vše ostatní, co Google na podobné stránce zobrazuje. Není to katastrofa. Ale je to měřitelný krok zpět v uživatelské zkušenosti, a to bez jakéhokoliv zjevného důvodu na straně uživatele. Pixel Weather existuje. Jen ne pro vás Pikantní na celé situaci je, že Google vlastní krásnou nativní aplikaci počasí. Jmenuje se Pixel Weather, vypadá skvěle, chová se přesně tak, jak by se počasí chovat mělo – a je exkluzivně dostupná pouze na telefonech Pixel. Zbytek Android světa, tedy drtivá většina uživatelů tohoto systému, ji nainstalovat nemůže. Google tak ve stejný okamžik dělá dvě věci: zhoršuje počasí pro všechny běžné uživatele Androidu a zároveň drží lepší alternativu jako exkluzivní výhodu vlastních telefonů. Možná je to náhoda. Možná ne. A/B test, který A/B testem skončit nemíní Takových změn jsme od Googlu viděli v posledních letech celou řadu. Fungující funkce zmizí v rámci „testování“, o pár měsíců později se serverový přepínač přehodí a změna je hotová – bez oznámení, bez vysvětlení, bez možnosti vrátit se zpět. Zatím ne každý zařízení změnu zaznamenal – část uživatelů na nejnovější betě Google Search stále vidí původní rozhraní. Ale výjimka se postupně stane pravidlem. Co s tím? Pokud vám nativní zkušenost s počasím chybí nebo ji brzy chybět začne, alternativ je dost. Weather by Samsung funguje dobře na zařízeních korejského výrobce, 1Weather nebo Weather Underground jsou spolehlivé volby pro zbytek. A pokud jste ochotni sáhnout do peněženky, Carrot Weather nabídne víc funkcí, než kdy budete potřebovat. Ale to celé je vlastně vedlejší bod. Hlavní otázka zní jinak: proč největší výrobce mobilního operačního systému na světě nemá pro tento systém vlastní aplikaci počasí dostupnou pro všechny? A proč tu, kterou má, schovává za hradby vlastního hardwaru? Odpověď nejspíš znáte. Jakou aplikaci používáte pro předpověď počasí? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace počasí Google počasí Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024