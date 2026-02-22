TOPlist

Používáte na Androidu widget pro předpověď počasí? Tahle změna vás spolehlivě naštve

  • Google ruší nativní zobrazení počasí na Androidu a nahrazuje ho webovou stránkou Google Vyhledávání
  • Nové rozhraní má stejná data, ale chová se jako běžný výsledek vyhledávání – včetně reklam
  • Pěkná nativní aplikace Pixel Weather existuje – Google ji ale odmítá zpřístupnit zbytku Android světa

Jakub Kárník
22.2.2026 16:00
Aplikace Počasí Pixel Weather na telefonu Google Pixel 9 Pro XL

Pokud jste si zvykli klepnout na zkratku počasí na ploše Androidu a okamžitě vidět předpověď na celé obrazovce, máme pro vás špatnou zprávu. Google tuto zkušenost tiše pohřbívá. Místo přehledného, rychlého zobrazení vás nově přivítá webová stránka Google Search – s reklamami, dalšími výsledky vyhledávání a vším, co k tomu patří. Prakticky to znamená, že jednoduchá věc, která na Androidu léta fungovala dobře, přestane fungovat dobře.

Zkratka na ploše, která přestala být zkratkou

Počasí na Androidu nikdy nebylo samostatnou aplikací v pravém slova smyslu. Fungovalo jako součást aplikace Google Search – ale chovalo se jako nativní appka. Jedno klepnutí, celá obrazovka, předpověď na deset dní, kvalita vzduchu, srážky. Žádné rušení, žádný zbytečný obsah kolem.

To se mění. Google od listopadu testoval přesměrování na nové webové rozhraní a podle serveru 9to5Google nyní spouští změnu pro širší okruh uživatelů. Výsledek? Klepnete na ikonu počasí a otevře se vám stránka s výsledky vyhledávání. Najdete tam stejná data – desetidenní předpověď, vlhkost, vítr, srážky, kvalitu vzduchu i AI shrnutí aktuálního počasí – jenže při scrollování narazíte na další vyhledávací výsledky a vše ostatní, co Google na podobné stránce zobrazuje.

Google Search Weather new 1

Není to katastrofa. Ale je to měřitelný krok zpět v uživatelské zkušenosti, a to bez jakéhokoliv zjevného důvodu na straně uživatele.

Pixel Weather existuje. Jen ne pro vás

Pikantní na celé situaci je, že Google vlastní krásnou nativní aplikaci počasí. Jmenuje se Pixel Weather, vypadá skvěle, chová se přesně tak, jak by se počasí chovat mělo – a je exkluzivně dostupná pouze na telefonech Pixel. Zbytek Android světa, tedy drtivá většina uživatelů tohoto systému, ji nainstalovat nemůže.

Google tak ve stejný okamžik dělá dvě věci: zhoršuje počasí pro všechny běžné uživatele Androidu a zároveň drží lepší alternativu jako exkluzivní výhodu vlastních telefonů. Možná je to náhoda. Možná ne.

A/B test, který A/B testem skončit nemíní

Takových změn jsme od Googlu viděli v posledních letech celou řadu. Fungující funkce zmizí v rámci „testování“, o pár měsíců později se serverový přepínač přehodí a změna je hotová – bez oznámení, bez vysvětlení, bez možnosti vrátit se zpět.

Zatím ne každý zařízení změnu zaznamenal – část uživatelů na nejnovější betě Google Search stále vidí původní rozhraní. Ale výjimka se postupně stane pravidlem.

Co s tím?

Pokud vám nativní zkušenost s počasím chybí nebo ji brzy chybět začne, alternativ je dost. Weather by Samsung funguje dobře na zařízeních korejského výrobce, 1Weather nebo Weather Underground jsou spolehlivé volby pro zbytek. A pokud jste ochotni sáhnout do peněženky, Carrot Weather nabídne víc funkcí, než kdy budete potřebovat.

Ale to celé je vlastně vedlejší bod. Hlavní otázka zní jinak: proč největší výrobce mobilního operačního systému na světě nemá pro tento systém vlastní aplikaci počasí dostupnou pro všechny? A proč tu, kterou má, schovává za hradby vlastního hardwaru? Odpověď nejspíš znáte.

Jakou aplikaci používáte pro předpověď počasí?

Zdroj: 9to5google

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

