PDF v chatu i hovory v prohlížeči: WhatsApp ukázal parádní novinky Hlavní stránka Zprávičky WhatsApp Web nově zvládá hlasové i video hovory bez instalace jakékoliv aplikace Funkce Call Transfer umí přehodit probíhající hovor z telefonu do notebooku, aniž byste zavěsili O týden dřív přibyly PDF přímo v chatu, přepracované CarPlay s Android Auto a hudba do Statusu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.8.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Volání ve WhatsAppu roky znamenalo jediné: telefon, nebo samostatnou desktopovou aplikaci. Kdo seděl u pracovního notebooku, na kterém se nesmí nic instalovat, měl smůlu. Meta tuhle díru konečně zalepila a přidala k tomu balík funkcí, které dohromady vypadají jako pokus konkurovat Zoomu a Google Meetu. Hovory rovnou v prohlížeči Hovor přehodíte, aniž byste zavěsili A o týden dřív ještě jedna dávka Nečekejte to hned Hovory rovnou v prohlížeči Hlavní novinkou je volání přímo z WhatsApp Web. Funguje na hlasové i video hovory, individuální i skupinové, a nic si k tomu nestahujete – stačí prohlížeč a naskenovaný QR kód jako doteď. Hovory jsou koncově šifrované, bez časového limitu a zdarma, což jsou tři parametry, kterými se Meta trefuje přesně do bolestivých míst placených konferenčních nástrojů. Ve webové verzi navíc najdete to, na co jste zvyklí odjinud: sdílení obrazovky, reakce během hovoru a samostatnou záložku Hovory s kompletní historií i oblíbenými kontakty. Funkce se testovala měsíce, teď je ostrá. Hovor přehodíte, aniž byste zavěsili Nejužitečnější drobnost se jmenuje Call Transfer. Začnete hovor na mobilu cestou z práce, doma otevřete notebook a hovor přesunete – bez zavěšení a bez opětovného připojování. Funguje to i opačným směrem. Ke skupinovým hovorům přibyla čekárna. Když vytváříte odkaz na hovor, můžete zapnout volbu vyžadující schválení – příchozí lidé pak čekají, dokud je správce nepustí dovnitř. Vedle toho Meta přidala QuickHD, díky němuž video naskočí v HD hned v prvních vteřinách místo postupného doostřování, a potlačení hluku na pozadí. A o týden dřív ještě jedna dávka Volání není jediná věc, kterou WhatsApp v červenci vypustil. Už 22. července firma oznámila čtyři další novinky a jedna z nich je pro české uživatele nečekaně praktická: PDF se dají otevřít přímo v chatu, bez stahování, a rovnou v nich zvýrazňujete text nebo píšete poznámky. Pozor ale – funguje to jen ve webové a desktopové verzi, na mobilu ne. Přepracované je i Apple CarPlay a Android Auto. Dřív jste v autě mohli zprávu jen napsat nebo zavolat, nově si necháte příchozí zprávy přečíst nahlas a odpovíte hlasem, prohlédnete historii hovorů a dostanete se k oblíbeným kontaktům. Zbývající dvě novinky jsou spíš pro pobavení než pro práci: sdílení skladby ze Spotify nebo Apple Music přímo do Statusu a možnost založit si účet na iPadu bez telefonu. Nečekejte to hned Meta u obou balíků výslovně upozorňuje, že se funkce zapínají postupně, a neuvádí ani termín dokončení, ani pořadí zemí. V praxi to znamená, že kolegovi v kanceláři může záložka Hovory naskočit dřív než vám, i když máte oba stejnou verzi aplikace. Pokud po aktualizaci nic nevidíte, nezbývá než počkat, až Meta přepne přepínač na své straně. Voláte přes WhatsApp z počítače, nebo na to máte radši jiný nástroj? Zdroje: WhatsApp Blog, 9to5Google, TechCrunch, MacRumors Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Meet Meta WhatsApp Zoom Mohlo by vás zajímat WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 WhatsApp u soudu: přelomový rozsudek ukazuje, kdo zodpovídá za sledování uživatelů Jana Skálová 29.12.2024 Používáte WhatsApp? Pak si hned zapněte tuhle novou funkci Jakub Kárník 24.6.2023 Skvělá novinka ve WhatsAppu: na zprávu odpovíte během vteřiny! Jana Skálová 14.12.2024 Haló, tady ChatGPT. Oblíbený chatbot má nyní vlastní telefonní číslo, využijete ho i vy Adam Kurfürst 21.12.2024