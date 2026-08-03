PDF v chatu i hovory v prohlížeči: WhatsApp ukázal parádní novinky

  • WhatsApp Web nově zvládá hlasové i video hovory bez instalace jakékoliv aplikace
  • Funkce Call Transfer umí přehodit probíhající hovor z telefonu do notebooku, aniž byste zavěsili
  • O týden dřív přibyly PDF přímo v chatu, přepracované CarPlay s Android Auto a hudba do Statusu

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.8.2026 20:00
Ikona komentáře 0
whatsapp
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

Volání ve WhatsAppu roky znamenalo jediné: telefon, nebo samostatnou desktopovou aplikaci. Kdo seděl u pracovního notebooku, na kterém se nesmí nic instalovat, měl smůlu. Meta tuhle díru konečně zalepila a přidala k tomu balík funkcí, které dohromady vypadají jako pokus konkurovat Zoomu a Google Meetu.

Hovory rovnou v prohlížeči

Hlavní novinkou je volání přímo z WhatsApp Web. Funguje na hlasové i video hovory, individuální i skupinové, a nic si k tomu nestahujete – stačí prohlížeč a naskenovaný QR kód jako doteď. Hovory jsou koncově šifrované, bez časového limitu a zdarma, což jsou tři parametry, kterými se Meta trefuje přesně do bolestivých míst placených konferenčních nástrojů.

Introducing Web Calling on WhatsApp Header

Ve webové verzi navíc najdete to, na co jste zvyklí odjinud: sdílení obrazovky, reakce během hovoru a samostatnou záložku Hovory s kompletní historií i oblíbenými kontakty. Funkce se testovala měsíce, teď je ostrá.

Hovor přehodíte, aniž byste zavěsili

Nejužitečnější drobnost se jmenuje Call Transfer. Začnete hovor na mobilu cestou z práce, doma otevřete notebook a hovor přesunete – bez zavěšení a bez opětovného připojování. Funguje to i opačným směrem.

Ke skupinovým hovorům přibyla čekárna. Když vytváříte odkaz na hovor, můžete zapnout volbu vyžadující schválení – příchozí lidé pak čekají, dokud je správce nepustí dovnitř. Vedle toho Meta přidala QuickHD, díky němuž video naskočí v HD hned v prvních vteřinách místo postupného doostřování, a potlačení hluku na pozadí.

A o týden dřív ještě jedna dávka

Volání není jediná věc, kterou WhatsApp v červenci vypustil. Už 22. července firma oznámila čtyři další novinky a jedna z nich je pro české uživatele nečekaně praktická: PDF se dají otevřít přímo v chatu, bez stahování, a rovnou v nich zvýrazňujete text nebo píšete poznámky. Pozor ale – funguje to jen ve webové a desktopové verzi, na mobilu ne.

Přepracované je i Apple CarPlay a Android Auto. Dřív jste v autě mohli zprávu jen napsat nebo zavolat, nově si necháte příchozí zprávy přečíst nahlas a odpovíte hlasem, prohlédnete historii hovorů a dostanete se k oblíbeným kontaktům. Zbývající dvě novinky jsou spíš pro pobavení než pro práci: sdílení skladby ze Spotify nebo Apple Music přímo do Statusu a možnost založit si účet na iPadu bez telefonu.

Nečekejte to hned

Meta u obou balíků výslovně upozorňuje, že se funkce zapínají postupně, a neuvádí ani termín dokončení, ani pořadí zemí. V praxi to znamená, že kolegovi v kanceláři může záložka Hovory naskočit dřív než vám, i když máte oba stejnou verzi aplikace. Pokud po aktualizaci nic nevidíte, nezbývá než počkat, až Meta přepne přepínač na své straně.

Voláte přes WhatsApp z počítače, nebo na to máte radši jiný nástroj?

Zdroje: WhatsApp Blog, 9to5Google, TechCrunch, MacRumors

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

muž s mobilem a aplikací WhatsApp

WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit?

Jana Skálová
30.12.2024
WhatsApp konec podpory

Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás?

Jana Skálová
22.12.2024
WhatsApp napaden spywarem

WhatsApp u soudu: přelomový rozsudek ukazuje, kdo zodpovídá za sledování uživatelů

Jana Skálová
29.12.2024
whatsapp nová funkce

Používáte WhatsApp? Pak si hned zapněte tuhle novou funkci

Jakub Kárník
24.6.2023
žena v klobouku se dívá do mobilu

Skvělá novinka ve WhatsAppu: na zprávu odpovíte během vteřiny!

Jana Skálová
14.12.2024
ChatGPT telefonní číslo

Haló, tady ChatGPT. Oblíbený chatbot má nyní vlastní telefonní číslo, využijete ho i vy

Adam Kurfürst
21.12.2024