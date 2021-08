WhatsApp má nové Emoji. Hodně jich je vousatých

Populární komunikační aplikace WhatsApp začala v další vlně zavádět nový balík reakčních emotikonů, takzvaných Emoji. S využitím nově schválených vzhledů z Unicode 13.1 nasazuje například několik druhů obličejů s vousy, přičemž většina podobizen jasně ukazuje na ženské rysy. Aktuální liberální genderové trendy se projevují i u dalších Emoji se zamilovanými páry a srdíčkem. Při přípravách balíku Unicode 14 zase vyvolalo kontroverzi vyobrazení těhotného muže.

WhatsApp přebírá schválené vzhledy s mírnou grafickou úpravou, stejně jako v předchozích případech a jako to dělá Facebook. Balík je momentálně uvolňován do beta verze aplikace 2.21.16.10 a postupně by se měl dostat i k uživatelům té ostré. Na všechny nové grafické prvky se můžete podívat v obrázku.

Pokud se vám podaří nové prvky najít, myslete na to, že příjemce je neuvidí, pokud je v aplikaci nemá také. Stejnou várku nedávno zavedl do telefonů i Apple při aktualizaci na iOS 14.5.

Jak moc sledujete v aplikacích nabídku nových Emoji?

Zdroj: WABetaInfo