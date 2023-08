WhatsApp přináší dvě vychytávky: Skrytí IP adresy a HD videa

Populární chatovací aplikace WhatsApp, která nyní spadá pod společnost Meta, posouvá ochranu soukromí na novou úroveň. Podle informací zveřejněných na webové stránce WABetaInfo, která se specializuje na sledování novinek ohledně WhatsAppu, se připravuje nová funkce ochrany osobních údajů, která má chránit IP adresu uživatelů. Po předešlých krocích, jako je umlčení neznámého volajícího nebo zaheslování desktopové verze, má tato nová funkce poskytnout uživatelům lepší soukromí a zabezpečení během telefonních hovorů. Tato funkce by měla přijít již v aktualizaci 2.23.18.15 z obchodu Google Play.

S narůstajícím využíváním aplikace se důraz na ochranu soukromí stává stále důležitějším a propíranějším tématem. A právě proto přichází nová funkce, která umožňuje uživatelům ochránit svou IP adresu během hovorů. Tento inovativní krok spočívá v přesměrování hovorů přes servery WhatsAppu, čímž se minimalizuje možnost odhalení IP adresy volajícího. Jde v podstatě o stejný princip, jaký můžete znát z aplikace Signal. I když tato volba zajistí vyšší míru soukromí, může mít mírný vedlejší účinek na kvalitu hovoru, neboť serverový přenos může způsobit drobné zhoršení zvukového a obrazového přenosu.

