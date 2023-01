Využijete? WhatsApp snad brzy zpříjemní nahrávání videa

Komunikátor WhatsApp je ve svém oboru sice nejpopulárnější na světě (i když přes některým politikům evidentně chodí úplné nesmysly), i tak se ale o něj musí pochopitelně vývojáři neustále starat. A to jak z hlediska zabezpečení, tak i funkcí. U některých jde WhatsApp příkladem, u jiných ale zaostává. Doteď je to například nahrávání videa, které není kvůli nešikovnému ovládání úplně přívětivé. To se ale snad brzy změní.

V jedné z posledních beta verzí aplikace WhatsApp se objevila nová nabídka pro pořizování fotografií a videa za účelem odeslání v chatu. V novém prostředí jsou položky “foto” a “video” samostatně vedle sebe, takže se nahrávání videa dá spustit běžným klepnutím. Doteď bylo tlačítko jen jedno společné a uživatel jej musí po celou dobu nahrávání držet.

To samozřejmě nebylo v některých situacích vůbec pohodlné. Zmíněná nabídka je součástí aplikace WhatsApp Beta v2.22.24.21 a co nevidět snad zamíří k širokému publiku.

Zdroj: 91mobiles