WhatsApp chce vymýtit nejotravnější část skupinových hovorů

Sotva jsme vydali poslední zajímavou novinku o kecálku WhatsApp (administrace přístupů do skupinových chatů), už je tady další. Tentokrát nejde o objev pocházející z beta verze, ale o jednu z oficiálně oznámených změn. Jednou z celkově tří novinek je, že snaživí vývojáři nachystali funkci, která zpříjemní komunikaci skrze skupinové hlasové hovory. A to konkrétně tím, že přibude možnost vypínání mikrofonu.

Tato vychytávka umožní “zamutovat” všechny nepozorné nebo bezohledné účastníky hovoru, kteří před mikrofonem jí, nahlas dýchají, mluví s někým jiným nebo jinak vyrušují. Vypnutí mikrofonu konkrétního uživatele bude v kompetenci všech ostatních účastníků. Kromě této novinky přibyla také možnost napřímo textově kontaktovat jiného účastníka hovoru rovnou z hromadného zobrazení a nově se začne objevovat i přehledný ukazatel nově připojených.

Some new features for group calls on @WhatsApp: You can now mute or message specific people on a call (great if someone forgets to mute themselves!), and we've added a helpful indicator so you can more easily see when more people join large calls. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy

— Will Cathcart (@wcathcart) June 16, 2022