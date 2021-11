Vyzkoušejte: WhatsApp přináší jednu z nejžádanějších funkcí

Pokud často používáte WhatsApp, zřejmě víte že po načtení QR kódu jej lze používat i na počítači, což občas sami používáme. Nevýhodou však je, že až doposud nebyla tato možnost závislá na telefonu, a tak když jste jej vypnuli/odpojili od internetu, přestala fungovat i na počítači. To je ale nyní minulostí.

WhatsApp přináší skvělou funkci

WhatsApp totiž už několik měsíců testuje funkci, která by umožnila uživatelům propojit svůj účet s dalšími zařízeními bez toho, aniž by muselo být to hlavní (v tomto případě telefon) online. Tato funkce je konečně dostupná v nejnovější verzi WhatsApp jak pro Android, tak i pro iOS. Při povolení však dostanete upozornění, že je stále ve fázi beta testování. Až tak učiníte, budete odpojeni od všech zařízení a po opětovném připojení se na první pohled nic nezmění, tedy až na to že svůj telefon můžete klidně nechat na druhém konci světa a WhatsApp vám na počítači stále poběží.

Pro zpřístupnění stačí aktualizovat WhatsApp na nejnovější verzi a klepnout na nabídku se třemi tečkami > Propojená zařízení a odsouhlasit možnost účasti v betě.

Využijete tuto funkci?

Zdroj: gizchina.com