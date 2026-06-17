Boj proti monopolu nebo silná regulace? WhatsApp dostal další ránu ze strany Evropské komise Hlavní stránka Zprávičky Evropská komise nařídila společnosti Meta, aby do chatovací aplikace WhatsApp vrátila bezplatný přístup pro konkurenční AI chatboty Jde o předběžné opatření během probíhajícího antimonopolního vyšetřování, které reaguje na loňský krok společnosti Meta tyto služby zakázat. Komise dospěla k závěru, že Meta zneužívala své dominantní postavení na trhu Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 17.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Evropská komise v posledních letech poměrně často i výrazně zasahuje do chodu a pravidel technologických gigantů. V mnoha případech jde z pohledu uživatelů skutečně o změny k lepšímu, některé její kroky však lze označit za spíše kontroverzní. Do jaké kategorie zařadíte poslední zásah tohoto orgánu do fungování populární chatovací aplikace WhatsApp však necháme na vás. Zpoplatnění chatbotů a rychlá reakce Evropské komise Předběžné opatření vrací alternativní AI chatboty Zpoplatnění chatbotů a rychlá reakce Evropské komise V listopadu loňského roku udělala společnost Meta – pro mnohé kontroverzní – krok, v rámci kterého u své globálně populární komunikační platformy WhatsApp plošně zakázala chatboty třetích stran. Uživatelům tak znemožnila přístup k chatbotům třetích stran skrze svou platformu a zároveň do aplikace integrovala vlastního AI asistenta. Reakce Evropské komise pak přišla prakticky okamžitě. Evropští regulátoři od prosince vedou vůči Metě rozsáhlé antimonopolní vyšetřování. Toto vyšetřování vedlo regulační orgán k obavám o poškození hospodářské soutěže jelikož dle něj představuje Meta dlouhodobě dominantní komunikační platformu na území EU. Odříznutí AI agentů třetích stran tím pádem bylo bráno jako porušení hospodářské soutěže. Společnost Meta se sice již v březnu tohoto roku pokoušela obavy Evropské komise rozptýlit a přístup vývojářům AI pomocníků opět povolila, podmínila jej však nutností hradit poplatky. Přístup alternativních chatbotů podmíněný poplatky však komisi nestačí, jelikož zrušení či nově omezení přístupu k již vytvořené a dříve volně přístupné infrastruktuře považuje za závažné zneužití dominantního postavení. Dle tiskové zprávy chce EK „zabránit vážnému a nenapravitelnému poškození hospodářské soutěže na tomto rostoucím trhu v důsledku jednání společnosti Meta, které na první pohled porušuje pravidla hospodářské soutěže EU“. Předběžné opatření vrací alternativní AI chatboty Nyní jsme se dočkali předběžného opatření. Meta je nyní nucena okamžitě obnovit stav, který platil před podzimem loňského roku – kdy k odstranění chatbotů došlo původně. Společnost musí znovu umožnit bezplatný přístup pro konkurenční AI pomocníky do infrastruktury WhatsAppu, a to minimálně do doby, než Evropská komise antimonopolní vyšetřování definitivně rozhodne. Na jednu stranu jde tedy o jistou výhru nejen pro vývojáře třetích stran, ale do značné míry i uživatele, kterým se otevírají dveře k širší nabídce služeb v rámci své oblíbené chatovací aplikace. Na stranu druhou se jedná o výrazný zásah do fungování a podmínek společnosti, která vybudovala úspěšnou komunikační platformu. Jaký máte na přistup Evropské komise vůči WhatsApp názor? Zdroj: GSMArena.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI AI chatbot EU Evropská komise Meta WhatsApp Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024