WhatsApp zavede jednu z nejlepších funkcí pro chatování

Moderní online doba je plná velmi rychlé a snadné komunikace, která dovoluje téměř každému majiteli chytrého telefonu či jiného způsobilého zařízení napsat komukoli delší či kratší zprávu mrknutím oka. Taková možnost s sebou ale nese i riziko, že se při tvorbě textu snadno můžeme gramaticky, mluvnicky či obsahově “seknout”. Na většině sociálních sítí už není překlep nebo špatný výběr slov v příspěvku či komentáři takovým problémem (i když Twitter stále jasno nemá), protože existuje dodatečná editace. Jak se zdá, toto privilegium by měli dostat uživatelé i na WhatsAppu.

Mít možnost upravit odeslanou zprávu je vychytávka, kterou by jistě uvítala velká spousta uživatelů. Ať už právě kvůli občasným překlepům, nebo kvůli obsahovým omylům či dodatečným změnám.

Serveru WABetaInfo se podařilo v beta verzi WhatsAppu pro Android vyšťourat, že vývojáři už tuto funkci testují. Samozřejmě by se dala různými chytráky také zneužít, ale prostor by dost možná dostal také nějaký přehled provedených změn. Podobně, jako jsme na to zvyklí právě na sociálních sítích.

Dali byste možnost editace do chatovacích nástrojů?

Zdroj: WABetaInfo