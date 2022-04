Když Google představil v roce 2013 své Google Glass, v podstatě se jen čekalo na to, až přijdou ostatní výrobci se svými variantami chytrých brýlí. Nakonec se ale ujalo spíše odvětví, které paradoxně přišlo na trh v podobnou dobu a to sice chytré hodinky. Této situace chtěl využít Facebook (nyní Meta) se svými brýlemi Ray-Ban Stories. Ty sice nejsou tak chytré, jak by si mnozí z nás představovali, přesto jde přinejmenším o zajímavý kus hardwaru. A podle posledních zpráv by mohly tyto brýle umět odesílat zprávy skrz WhatsApp.

Ray-Ban Stories a propojení s WhatsAppem

Prozradil to nový apk. soubor beta verze WhatsApp 2.22.9.13, kterému se podívali na zoubek lidé z XDA-Developers a našli v něm hned několik důkazů o tom, že se do Ray-Ban Stories dostane funkce diktování zpráv přes Facebook Assistant. V praxi to znamená, že bude možné přes brýle diktovat zprávy, jelikož mají vlastní mikrofon.

Až půjdete po ulici, bude možná mluvení (bez telefonu, sluchátek, chytrých hodinek nebo druhé osoby vedle sebe) vypadat vypadat trochu divně, ale dovedeme si představit spoustu scénářů, kdy může být novinka efektivní.

Koupili byste si někdy chytré brýle?

Zdroj: XDA-Developers