Návod: Tmavý WhatsApp je v betě dostupný všem. Poradíme s instalací

Tmavé módy aplikací táhnou. V některých případech šetří baterii, mnoha lidem se z tmavšího podkladu lépe čte a hlavně to dobře vypadá. Tmavého prostředí už se dočkala celá řada celosvětově známých aplikací a pro celé své prostředí ho umí zapnout mimo jiné také poslední Android. Hodně se snaží také Facebook Inc., který ho postupně zavádí u svých mobilních nástrojů. Messenger se dočkal už dávno, na Facebooku probíhá testování na úzké skupině a takový WhatsApp už má kompletní dark mód dostupný v testovací verzi aplikace. Dnes si ukážeme návod, jak stáhnout WhatsApp v beta verzi a v ní si tmavý režim zapnout. Testovací verzi můžete do telefonu bez obav nainstalovat “vedle” té stávající a případně ji pak zase odebrat. Zatím se neví, kdy bude dark mód dostupný v ostré verzi.

Jak stáhnout beta verzi aplikace WhatsApp…

Jelikož jde o neveřejnou beta (testovací) verzi, musíte se pro ni vydat mimo Obchod Play. Instalační APK soubor najdete například na serveru apkmirror.com. Abyste tam nemuseli dostupné WhatsApp beta verze ručně hledat, máme pro vás přímý odkaz na výsledky. Stáhnout můžete jakékoli vydání vyšší než 2.20.14, aktuálně je k dispozici například 2.20.30. Postup pro stažení není úplně nejpřívětivější, tak ho raději podrobně popíšeme. V prvním kroku (jakmile si vyberete verzi) je potřeba kliknout na symbol pro stažení (šipka dolů). Následně klikněte na číslo verze (pod nápisem Variant) a nakonec zahajte konečné stahování souboru kliknutím na DOWNLOAD APK. Nyní byste měli mít .apk soubor stažený v telefonu. Jestliže jste jej stahovali přes prohlížeč a pokusíte se instalaci spustit rovnou z nabídky stažených souborů, ujistěte se, že máte tuto možnost v prohlížeči povolenou. Současně musíte mít v systému povolenou možnost instalace aplikací z neznámých zdrojů.

…a zapnout v ní tmavý režim

Jakmile máte úspěšně nainstalovanou beta verzi WhatsApp, spusťte ji. Klikněte vpravo nahoře na nabídku pod třemi tečkami Zvolte Nastavení. Vyberte položku Chaty. Otevřete Režim. Přepněte ho na Tmavý. Hotovo. Nově nainstalovaná beta verze WhatsAppu by vám měla běžet v tmavém režimu.

Povedlo se vám skrze náš návod v beta verzi aplikace WhatsApp tmavý režim spustit?