Bez Google Disku? WhatsApp bude mít jednodušší přenos historie

Pokud chcete v současné chvíli v mobilu či tabletu zálohovat a pak případně přenést data z aplikace WhatsApp, jste odkázání k jejich uložení na Google Disk. Toto partnerství mezi dvěma službami funguje dobře, ale pochopitelně by bylo jednodušší, kdyby to šlo i nějak přímo. A taky nejspíš půjde. V beta verzi 2.23.9.19 populární chatovací aplikace se objevily stopy po funkci, která slibuje přímý přenos historie chatů z jednoho Android zařízení do druhého. Bez prostředníka.

Na přiloženém screenshotu je vidět, že nová funkce “Transfer chat history” přímo zmiňuje přímý přenos bez nutnosti použít Google Disk. Namísto toho nabídne vytvoření QR kódu, po jehož načtení v druhém zařízení si WhatsApp aplikace napřímo předají potřebné soubory skrze bezdrátový přenos. Je ale potřeba je mít poblíž.

Tato novinka může nejen šetřit čas, ale také prostor, který nově nebude úplně nutné vymezovat na Google Disku. Pro některé uživatele to bude vysvobození. Přímý přenos historie je momentálně předmětem beta testování u vybrané skupiny uživatelů. O přípravách se dozvídáme pár dní poté, co je oficiálně možné používat WhatsApp ve více mobilech současně.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Kolik prostoru vám na Disku zabírá záloha z WhatsAppu?

Zdroj: WABetaInfo