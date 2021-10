Společnost Mobvoi na svém oficiálním Twitter účtu oznámila, že se 13. října dočkáme odhalení hodinek TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Ty jsme před několika dny mohli vidět v unboxing videu a spekulovalo se o tom, zda se jedná o fake či nikoliv. Nyní se můžeme přiklonit spíše k té první variantě.

Hodinky TicWatch Pro 3 Ultra GPS mají být svému předchůdci velice podobné a mají nabízet pokročilejší monitorovací funkce. Mimochodem, před nějakým časem jsme je pro vás TicWatch Pro 3 GPS recenzovali. Kromě toho bychom má pod kapotou nově tikat čipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Co se týče samotného Wear OS systému, je pravděpodobné že třetí verze se dočkáme až příští rok, takže i tato aktualizovaná verze stále poběží na Wear OS 2.

