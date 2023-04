Nově můžete snadno najít hry a apky pro Wear OS hodinky

V září loňského roku společnost Google oznámila, že postupně mění zobrazování obsahu ve svém Obchodě Play tak, že uživatelé budou moci najít a instalovat aplikace a hry určení nikoli jen pro telefony, ale také pro televizory, automobily nebo chytré hodinky s Wear OS. Právě poslední zmíněná kategorie nyní konečně dostává na Google Play pořádný prostor a majitelé hodinek s tímto systémem mohou pohodlně najít hry či aplikace, které jsou pro ně určené.

Novou sekci s protříděným obsahem je možné najít v mobilní verzi Google Play po klepnutí na nabídku “Ostatní zařízení” v horním menu Obchodu. Platí to jak pro kartu Aplikace, tak i pro Hry. Google paletu nabízeného obsahu dělí do několika tematických oblastí. U her jsou to třeba “Náročné hry na cesty”, u aplikací pak například “Aplikace s kartami” nebo “Právě v kurzu”. Oficiální obchod ještě nedávno zobrazoval v nabídce “Ostatní zařízení” pouze obsah pro televizory. Teď už se dočkali i majitelé hodinek s Wear OS.

Jaké zajímavé aplikace jste si zde vybrali?

Zdroj: 9to5