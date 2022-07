Video: Takto vypadá systém Wear OS 3 nedotčený Samsungem

Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že se na trhu po hodně dlouhém vyčkávání objevily první “ne Samsung” hodinky, které v sobě mají nejnovější systém Wear OS 3. Jde o prémiové Montblanc Summit 3, které jsou svým způsobem z hlediska software unikátní. Na rozdíl od Galaxy Watch totiž nemají systém pokrytý vlastní nadstavbou, takže je při pohledu na ně možné zjistit, jaký vlastně je Wear OS 3 ve své “čisté” podobě.

Montblanc Summit 3 Smartwatch | How to use the Blood Oxygen App

Pohled na systém nabídlo hned několik prvních snímků v e-shopu s hodinkami, nicméně nyní byla dávka informací a náhledů umocněna. Výrobce totiž zveřejnil videa, která popisují jednotlivé části systému. Třeba základní aplikace analyzující spánek, stres, okysličení krve či tepovou frekvenci.

Současně třeba i aktualizace aplikací, rozmisťování dlaždic nebo ovládání prostřednictvím tlačítka s otočnou ovládací korunkou. Jedno video vkládáme do článku, spousty dalších najdete na YouTube firmy Montblanc. Dá se očekávat, že velmi podobně bude Wear OS 3 vypadat v očekávaných Pixel Watch od Google. Když už byla řeč o Galaxy Watch, tak už unikly i náhledy, jak bude vypadat systém zabalený do One UI Watch 5.

Co vás na nových materiálech zaujalo?

Zdroj: 9to5