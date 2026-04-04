Domácí kino za sedm tisíc? Tento projektor z Alzy zlevnil, má Netflix certifikaci a Google TV Hlavní stránka Zprávičky Wanbo X5 Pro (New Edition) je Full HD projektor s 1 100 ANSI lumeny, Google TV a Chromecastem za cenu levnější televize Původně 7 990 Kč, s kódem AUDIOVIDEOTYDNY10 za 7 191 Kč Certifikace Widevine L1 pro Netflix, Disney+ a Prime v plném rozlišení — u levných projektorů stále rarita Jakub Kárník Publikováno: 4.4.2026 18:00 Domácí kino za sedm tisíc? Wanbo X5 Pro (New Edition) je na Alze za 7 191 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY10. Není to žádný zázrak za málo peněz, ale po vyladění nabídne překvapivě slušný Full HD obraz na úhlopříčce až 100″, tichý chod a plnohodnotný Google TV systém s certifikací Widevine L1 — tedy Netflix, Disney+ i Prime Video v plném rozlišení přímo z projektoru. Co za ty peníze dostanete S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký obraz do ložnice nebo obýváku za cenu levnějšího monitoru — a nevadí vám sledování v zatemněné místnosti.⚠️ Zvažte, že obraz je použitelný hlavně ve tmě, ostrost klesá u úhlopříček nad 60″ a digitální zoom nad 90 % obraz výrazně degraduje.💡 Za 7 191 Kč dostanete Full HD projektor s Google TV, HDR10, Chromecastem a hlučností jen 26 dB. Co za ty peníze dostanete Jas 1 100 ANSI lumenů je na LCD projektor v této ceně nadprůměrný. Technologie ASA 3.0 automaticky zaostří, srovná lichoběžníkové zkreslení a přizpůsobí velikost obrazu — stačí zapnout a projektor se nastaví sám. Vestavěné 2× 6W reproduktory s akustickou komorou zvládnou běžné sledování bez externího audia. Hlučnost 26 dB znamená, že ventilátor neslyšíte ani v tichých scénách — u této cenové kategorie to není samozřejmost. Systém Google TV s 2 GB RAM a 16 GB úložištěm běží svižně a nabízí přístup ke všem hlavním streamovacím službám. Důležitá je certifikace Widevine L1, díky které Netflix, Disney+ a Prime Video přehrávají v plném HD — levnější projektory často mají jen L3, což znamená maximum 480p. S čím počítat 1 100 lumenů stačí na zatemněnou místnost. Za denního světla je obraz vybledlý — pokud nemáte zatemnění, projektor bude sloužit hlavně večer. Ostrost je dobrá do úhlopříčky cca 60–80″, při větší ploše znatelně klesá. A zásadní tip od uživatelů: nepoužívejte digitální zoom pod 90 %, obraz se rozpadá. Ideální je nastavit projekční vzdálenost tak, abyste zoom nepotřebovali vůbec. Dálkový ovladač občas reaguje se zpožděním. Stojan není součástí balení a prodává se samostatně. Hodnocení na Alze je 4,5 z 5 — většina uživatelů chválí poměr cena/výkon, zejména pro večerní sledování filmů.