Sygic usilovně dělá na integraci do Android Auto a říká, proč to bude super

Když na konci roku společnost Google oznámila, že do prostředí Android Auto vpustí aplikace třetích stran, spousta uživatelů se zaradovala. A to hlavně s vidinou toho, že budou moci na této šikovné platformě spustit alternativní navigační nástroje. Jako jedna z prvních oznámila okamžitý zájem a zahájení prací společnost Sygic. Její navigace se do “AA” dostane později v letošním roce a v průběhu vývoje se snaží nalákat na finální výsledek. Nedávno vydala zprávu s nadšeným popisem toho, v čem bude výhoda integrace Sygic aplikace do Android Auto spočívat.

Jako první zmínila přesun veškerého dění z mobilního displeje na ten palubní s ohledem na pohodlí i bezpečnost při řízení. Ted nic extra objevného, jelikož jde o primární poslání celého projektu. Druhá poznámka je trochu zajímavější, neboť potvrzuje budoucí propojení Sygic aplikace s hlasovým asistentem od Googlu. Fráze jako “navigate to” nebo “search for” mají fungovat nejen v angličtině, ale i v dalších jazycích dostupných v tomto pomocníkovi. Nám nezbývá než čekat, kdy se v něm objeví i čeština. Třetí výhoda, kterou integrace Sygic aplikace do systému Android Auto přinese, je podle vývojářů snadná dostupnost offline map. A to i s předvídáním kolon či hlášením radarů.

