Google vyhledávání na telefonech změní design, poznali byste rozdíl?

Vyhledávání Google na telefonech (Android i iOS) změní design. Nové vyhledávání by podle designérky Aileen Cheng, která na novém redesignu pracovala, mělo být přehlednější a lidé by měli rychleji najít, co hledají. Mezi konkrétní změny patří roztáhnutí výsledků vyhledávání Google přes celou obrazovku telefonu, tučný text pro důležité informace nebo zaoblenější rohy. Proč ale vlastně Google provede redesign vyhledávače?

Google říká, že chce změnit vyhledávání, protože cítil, že je potřeba udělat krok zpět. Tedy vše zjednodušit, tak aby lidé mohli rychleji a snadněji najít, co hledají. Což by mohl být naopak krok vpřed. Vzhledem k tomu, že v dnešní době jen hrstka lidí na internetu opravdu čte. Většina lidí, kteří vyhledávání Google využívají spíše “skenují“, tedy hledají to, pro co si přišli. A k tomu by právě nový design mohl pomoct. Google změní design vyhledávání na telefonech v příštích několika dnech. Už nyní na předběžných snímcích můžete zhodnotit, jak se design změní.

První, co upoutalo mou pozornost na novém Google vyhledávání je vytučněný text a zaoblená tlačítka, která odkazují na podtémata, které souvisejí s vyhledávaným výrazem. Další novinkou je roztáhlé vyhledávání, které poskytuje více informací na první stránce, bez nutnosti poposunutí stránky níže. Posledním detailem, který jsem zaregistroval, je větší zaoblení obrázků, které designérka Aileen Cheng okomentoval jako kopírování loga Google, jeho temperamentnosti, živosti a hlavně kulatosti. V příštích dnech se sami dozvíme, jak se nám bude s novým redesignem vyhledávače pracovat. A hlavně jak rychle si na něj zvykneme.

Líbí se Vám nové vyhledávání Google?