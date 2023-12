Vodafone opět láká na tarif „Neomezeně do všech sítí a 3,5 GB dat“

Poprvé se objevil v létě, stojí jen 327 korun

K dispozici je ale pouze pro nové zákazníky

Letos v červnu spustil Vodafone akci, díky níž bylo možné získat tarif „Neomezeně do všech sítí a 3,5 GB dat“ za pouhých 327 korun měsíčně. V červenci však tato nabídka skončila, nyní se však na oficiálním webu znovu objevila. Pokud se nebudeme bavit o retenčních nabídkách, jde o jeden z nejvýhodnějších tarifů na českém trhu.

Jak už název napovídá, s tarifem „Neomezeně do všech sítí a 3,5 GB dat“ dostanete neomezené volání i SMS do všech sítí a navrch 3,5 GB dat. To sice v dnešní době nic výjimečného a i průměrný uživatel tuto porci s přehledem vyčerpá, ale pokud telefon využíváte primárně k vyřizování hovorů, tu a tam se mrknete na e-mail, jízdní řády či přečtete článek, bude stačit.

Výhodou je také fakt, že data lze vyčerpat neomezenou rychlostí, nechybí navíc EU roaming a to včetně zemí jako Island, Velká Británie, Norsko či Lichtenštejnsko. Pokud o něj máte zájem, můžete jej sjednat pouze online přes e-shop, ve fyzických prodejnách na něj nedosáhnete. Navíc musíte být novým zákazníkem, stávající na něj rovněž nemají nárok. K dispozici je až do konce ledna 2024.

Stačila by vám taková porce dat?

Zdroj: Vodafone