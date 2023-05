Vodafone se vytáhl s novým tarifem

Láká především na nízkou cenu

V ceně je 1,5 GB dat a neomezené volání i SMS

Operátor Vodafone si pro své zákazníky přichystal nový tarif, který láká především na nízkou cenu a neomezené volání. Potěší všechny méně náročné uživatele, kteří si vystačí s menší porcí dat a nechtějí za tarif platit vyšší stovky korun měsíčně.

Nový tarif nazvaný Neomezeně do všech sítí a 1,5 GB dat nabízí (jak už označení napovídá) neomezené volání a SMS v ČR, pochopitelně do všech sítí. Porce 1,5 GB dat je pak dostatečná pro méně náročné zákazníky, kteří na datech netráví několik hodin denně, naopak konzumenti obsahu jsou schopni tento objem vyčerpat za několik hodin. V ceně je také roaming v EU, takže volání a SMS lze v rámci EU využívat neomezeně.

Tarif Neomezeně do všech sítí a 1,5 GB dat lze objednat skrz oficiální e-shop, je k dispozici všem zákazníkům a to včetně předplacenkářů. Je samozřejmě zcela bez závazků, takže pokud byste jej chtěli zrušit, nebo přejít k jinému operátorovi, můžete tak učinit okamžitě. Operátor si jej cení na 327 korun měsíčně, nabídka platí do 31.7.2023

