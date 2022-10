Vodafone znovu vytáhl zpod pultu “tajný” tarif za 297 Kč

Český operátor Vodafone po několika měsících vrací dočasně do nabídky svůj “podpultový” tarif za 297 Kč. Balíček s neomezenými minutami a SMSkami do všech sítí a 1,5 GB dat, ke kterému se nedá bez přímého odkazu na webu operátora proklikat, má přitom stejné parametry jako posledně.

Tento napůl tajný tarif je určen pro nové nefiremní i firemní zákazníky, kteří si u Vodafone pořídí nové telefonní číslo nebo si k němu přenesou telefonní číslo od jiného operátora. Nabídka je určena také pro stávající zákazníky, kteří budou měnit svou platební metodu z dobíjecí karty na vyúčtování.

Volání do zahraničí nebo na speciální čísla v ceně není, nicméně evropské roamingové podmínky pro datování a využití mobilních služeb jako doma zde platí. Detailní podmínky jsou prý platné do konce října, takže můžeme předpokládat, že do stejného data bude tarif s přesným názvem „Neomezené volání a sms do všech sítí a 1,5 GB za 297 Kč“ oficiálně k dispozici.

Co by vám u takového tarifu chybělo?