Vodafone má třetí studentský tarif. Konkurence musí závidět

Český Vodafone před několika málo dny přidal do své nabídky nový studentský tarif #jetovtobě. K téměř komplet neomezené variantě za 599 Kč a nabídce s 15 GB dat za 499 Kč se přidal tarif s třemi gigabajty volných dat, neomezenými SMS komukoli a 250 volnými minutami pro volání v rámci ČR či EU, který vyjde na 299 Kč měsíčně. Ve stejné hodnotě má konkurenční nabídku například i O2, nicméně méně výhodnou (120 volných minut, volné SMS jen do vlastní sítě).

Nově přidaný tarif #jetovtobě se 3 GB dat mohou, stejně jako ostatní dvě zmíněné varianty, získat studenti ve věku od šesti do šestadvaceti let. Při objednání je potřeba se prokázat platnou kartou ISIC. Tarif se automaticky obnovuje po jednom roce, pokud jsou splněny všechny zmíněné podmínky. Co se týká skutečného objemu dat a rychlosti připojení, tak operátor ujišťuje, že množství omezené není a rychlost je 10 Mb/s. Data je možné čerpat také v rámci roamingu.

Co by vám u tohoto tarifu chybělo?