O2 přidá data “dětem”. Limit jejich tarifu zvedne na 3 GB

Český operátor O2 ke konci prázdnin vylepšuje svou dlouhodobou nabídku jménem “Můj první tarif”, která je určena primárně dětem. Datový objem u oblíbeného tarifu pro nejmenší uživatele telefonu se navýší z 1 GB dat na 3 GB. Cena přitom zůstává stejná a data se navýší i těm, kteří již mají tento tarif aktivní. Ke změně dojde od 17. srpna a zdá se, že bude trvalá.

Kromě připojení k mobilnímu internetu mají za 299 korun měsíčně zákazníci do 26 let v Mém prvním tarifu vedle dat i 120 minut volání do všech sítí a neomezené SMS do sítě O2. Online surfování přitom není rychlostně omezeno a “běží” na moderní 5G síti.

jak bylo řečeno, novinka platí i pro ty, kteří již tarif využívají. „Chceme tak našim nejmladším zákazníkům zpříjemnit poslední dva týdny prázdnin a věříme, že větší množství dat za stejnou cenu potěší i rodiče,” myslí si Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Jaký tarif mají vaše děti?

Zdroj: TZ O2