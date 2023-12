Vodafone zlevňuje tarify z aplikace Vodafone One o celých 50 %

Sleva však platí jen 3 měsíce a je omezena na prvních 5000 zákazníků

Základní tarif s rychlostí 4 Mb/s začíná už na 349 korunách

Operátor Vodafone letos v červnu spustil novou aplikaci Vodafone One, skrz kterou si můžete sjednat tarif doslova na pár klepnutí. To se může hodit všem, kteří nechtějí chodit na pobočku, ale například i turistům, kteří přijeli do Česka na pár týdnů. Pokud si jeden z nových tarifů chcete vyzkoušet, možná vás zláká nová nabídka, která zaručuje 50% slevu na první 3 měsíce.

Všechny tarify v aplikaci Vodafone One jsou datově neomezené a liší se pouze rychlostí připojení. Základní tarif Basic One je omezen na 4 Mb/s, přičemž standardně vychází na 697 Kč měsíčně, s novou akcí jej můžete mít už za 349 Kč. Použitelnější Super One s rychlostí 20 Mb/s pak stojí 997 Kč (nyní 499 Kč) a neomezený Premium One 1 307 Kč (nyní 654 Kč).

Sleva platí na první 3 měsíce s tím, že je omezena na prvních 5000 zákazníků. Pokud se tolik zájemců nepřihlásí, můžete ji využít do 29.2.2024. Mezi hlavní přednosti Vodafone One patří zřízení tarifu odkudkoliv a bez závazků. Přímo v aplikaci si vyberete tarif, zaplatíte jej přes platební kartu a následně aktivujete přes eSIM. Další informace naleznete na oficiálním webu operátora.

Zdroj: tisková zpráva