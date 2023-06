Vodafone představil novou aplikaci Vodafone One

Ta umožňuje sjednání tarifu na pár klepnutí

Pokud máte telefon s eSIM, můžete nové si nové číslo aktivovat okamžitě

Vodafone představil novou aplikace Vodafone One, která umožňuje zákazníkům získat nové telefonní číslo a mobilní tarif během několika minut bez složité administrativy a na pár klepnutí. To znamená, že nebudete muset nikde podepisovat žádnou smlouvu, předkládat občanský průkaz a pokud váš telefon podporuje eSIM, nemusíte ani nikam chodit.

V tiskové zprávě Vodafone zmiňuje dlouhodobou strategii digitalizace v Česku a právě aplikace Vodafone One má být dalším krokem. Stačí se v ní zaregistrovat, zadat platební údaje a můžete si okamžitě vybrat ze tří tarifů – Basic One, Super One a Premium One. Všechny tarify nabízí neomezenou porci dat, volání i SMS a liší se pouze v rychlosti stahování dat. Měsíční poplatek za tarif se vám každý měsíc strhne z vámi zadané karty, samozřejmě si můžete platbu kdykoliv pozastavit, nebo tarif změnit.

Jaké tarify lze objednat přes Vodafone One?

Basic One s rychlostí 4 Mb/s za 697 Kč

Super One s rychlostí 20 Mb/s za 997 Kč

Premium One s neomezenou rychlostí za 1 307 Kč

“Vodafone One představuje naši dlouhodobou strategii v poskytování telekomunikačních služeb. Nemusíte podepisovat smlouvy, chodit na pobočku, skládat jistinu nebo volat na linku. Žijeme v digitální době, proto nově dáváme lidem možnost si svobodně a nezávisle pořídit i spravovat své mobilní služby,” říká Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky.

Jak již bylo řečeno v úvodu, pokud máte telefon s eSIM, můžete si nové telefonní číslo okamžitě aktivovat, v opačném případě budete pár dní čekat na doručení klasické SIM. Aplikace je dostupná v App Store, Google Play i AppGallery od Huawei. Další podrobnosti se můžete dozvědět na oficiálním webu operátora.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se vám zamlouvá nová služba Vodafone One?