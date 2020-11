Vodafone bude mít před Vánoci odstávku systému. Nenechte se zaskočit

Vodafone plánuje připravit svoji síť na vánoční nápor, a tak některé jeho služby nebudou dostupné celý víkend. Odstávka systémů probíhá pravidelně, ale v období předvánočního shonu by mohla leckoho zaskočit. Které služby budou nedostupné?

Vodafone s předstihem upozorňuje, že od pátku 27. do neděle 29. listopadu bude probíhat pravidelná odstávka jeho systémů. Práce začnou v pátek v 20:00 a má být hotovo nejpozději do nedělního večera. Jakékoliv změny a nastavení služeb Vodafone doporučuje provést nejpozději do pátečních 18:00. Provozu klíčových služeb jako je volání, posílání zpráv a mobilní internet se odstávka nedotkne.

Naše systémy čeká o víkendu 27. až 29. listopadu pravidelná údržba. Některé požadavky budeme moci odbavit až od nového týdne, většinu času vám však bude samoobsluha Můj Vodafone k dispozici. Děkujeme za pochopení. Více se dozvíte na https://t.co/1xFK3ff2I0 pic.twitter.com/GcrRbvCAO8 — Vodafone ČR (@Vodafone_CZ) November 25, 2020

Budou omezeny zejména funkce Hlasové a SMS samoobsluhy, přičemž mobilní aplikace a internetová samoobsluha budou podle Vodafone „po většinu času k dispozici“. Připravit by se tak měli zejména majitelé předplacených dobíjecích karet. Pokud budete potřebovat dobít kredit, tak bude třeba využít služeb bankomatu nebo internetového bankovnictví. Případnou blokaci odcizených SIM karet bude možné provést přes zákaznickou linku Vodafone.

