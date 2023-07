Vodafone rozšiřuje nabídku gigabitového internetu

Nově bude dostupný téměř dvěma milionům domácností

Operátor Vodafone bude od července nabízet 1 Gb/s internet téměř 2 milionům českých domácností a to díky vlastní síti i rozrůstající se spolupráci s partnery. Díky ní se gigabitový internet dostane i do menších měst jako je například Třeboň, Prachatice nebo Zábřeh. To je ale pouze malý výčet, ve své tiskové zprávě totiž operátor tvrdí, že se aktuálně rozrůstá do více než 60 měst.

“Po dokončení loni započatého projektu bude Vodafone nabízet multi-gigabitové připojení více než polovině českých domácností. Souběžně zlepšujeme parametry i naší stávající sítě. Zkrátka dál vylepšujeme digitální dálnice a přidáváme další tak, aby se Česko mohlo díky skvělé infrastruktuře zařadit mezi nejvyspělejší státy světa,” říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

Už předtím byl Vodafone s pevnou sítí, která pokrývala 1,6 milionů domácností největším hráčem na trhu. Žádná jiná firma nenabízí tak rozsáhlé pokrytí a nyní se ještě zvětšuje. Jedním z nejvýznamnějších partnerů je pro Vodafone aktuálně T-Mobile. Součástí nové dohody je i vzájemné zpřístupnění části už vybudovaných přípojek, takže se na extra rychlý internet může těšit řada domácností i firem. Dostupnost na vaší adrese můžete prověřit na oficiálním webu Vodafone.

Je gigabitový internet dostupný i na vaší adrese?

Zdroj: tisková zpráva