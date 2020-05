VLC bude mít nové rozhraní s navigační lištou

Multimediální přehrávač VLC je velice populární napříč všemi možnými platformami. Společnost VideoLAN nedávno uvolnila verzi 3.3.0 beta pro operační systém Android. Ta přináší do VLC nové rozhraní se spodní navigační lištou. Toto uživatelské rozhraní by podle ředitele společnosti mělo lépe zapadat do celého konceptu ovládání Androidu a umožní i ovládání gesty.

Vývojář VLC Nicolas Pomepuy na svém Twitteru sdílel další informace o nové verzi přehrávače. Uvádí zde, že přesun lišty dolů má za cíl snížit počet kliknutí při ovládání aplikace. Navíc se společnost VideoLAN snaží aby nové rozhraní působilo modernějších vzhledem. VLC se sice zbaví svých barevných ovládacích prvků, ale ponechá si oranžovou barvu, aby zachovalo identitu značky.

VLC for Android 3.3 Beta 1 is now released! Let’s talk a bit about the changes made in this version

