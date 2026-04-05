O deset tisíc levnější než při startu. Vivo X300 Pro je teď nejzajímavější fotomobil na českém trhu

  • Vivo X300 Pro s 200Mpx teleobjektivem Zeiss a Dimensity 9500 pokračuje v cenovém pádu — z 34 990 Kč na 24 937 Kč
  • Na Heurece ho teď seženete od 24 937 Kč — o deset tisíc méně než při uvedení na český trh
  • Jeden z nejlepších fotomobilů na trhu za cenu, která konečně odpovídá tomu, co nabízí

Jakub Kárník
5.4.2026 08:00
vivo X300 Pro v ruce zadni strana

Když jsme v únoru psali o slevě na Vivo X300 Pro, šel pořídit za 25 491 Kč s akčním kódem v Datartu. Teď je ještě levnější — na Heurece od 24 937 Kč bez nutnosti jakéhokoli kódu. Od startu za 34 990 Kč je to pokles o rovných deset tisíc. A za tu cenu je X300 Pro jeden z nejzajímavějších fotomobilů, co si v Česku můžete koupit.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud je pro vás fotoaparát priorita číslo jedna — 200Mpx periskopický teleobjektiv Zeiss nemá v této ceně konkurenci.
⚠️ Zvažte, že baterie s kapacitou 5 440 mAh nevydrží celý den intenzivního focení a telefon se při zátěži výrazněji zahřívá.
💡 Za 24 937 Kč dostanete Dimensity 9500, 16 GB RAM, 512GB úložiště, titanový rám, IP68/IP69 a 5 let aktualizací.

Excelentní fotoaparát

Trojice snímačů pod značkou Zeiss je hlavní důvod, proč X300 Pro existuje. Periskopický 200Mpx teleobjektiv s 3,5× optickým zoomem produkuje snímky, které by obstály i v porovnání s dražší bezzrcadlovkou. Digitální zoom je použitelný až do 10× a portréty s Zeiss bokeh efektem vypadají profesionálně. Hlavní 50Mpx snímač Sony LYT-828 exceluje v noci díky antireflexní vrstvě Zeiss T*, která účinně potlačuje odlesky od pouličních lamp a protisvětla.

Pokud fotíte hodně a záleží vám na tom, co z telefonu dostanete — X300 Pro patří mezi top tři fotomobily na českém trhu. A teď je z nich zdaleka nejlevnější.

Výkon a displej

MediaTek Dimensity 9500 (3nm) s 16 GB RAM a 512 GB UFS 4.1 úložištěm — v benchmarku AnTuTu přes 3,4 milionu bodů. Displej 6,78″ AMOLED s rozlišením 2800 × 1260 px a jasem 4 500 nitů je jeden z nejjasnějších na trhu, s podporou Dolby Vision. Ultrazvuková čtečka otisků reaguje prakticky okamžitě. Konstrukce s titanovým rámem a odolností IP68/IP69 doplňuje prémiový dojem.

Kde to drhne

Baterie 5 440 mAh je na papíře slušná, ale v kombinaci s výkonným hardwarem a jasným displejem se při intenzivním focení dostanete na cca 6 hodin aktivního času. Pomáhá 90W nabíjení, které telefon doplní za půl hodiny. Při delší zátěži se telefon citelně zahřívá a výkon klesá — pro náročné hráče to není ideální volba. Softwarová podpora 5 let aktualizací + 7 let bezpečnostních záplat je naopak nadprůměrná.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Vivo X200 Pro recenze

Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie

Vašek Švec
10.1.2025
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024