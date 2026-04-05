O deset tisíc levnější než při startu. Vivo X300 Pro je teď nejzajímavější fotomobil na českém trhu

Vivo X300 Pro s 200Mpx teleobjektivem Zeiss a Dimensity 9500 pokračuje v cenovém pádu — z 34 990 Kč na 24 937 Kč Na Heurece ho teď seženete od 24 937 Kč — o deset tisíc méně než při uvedení na český trh Jeden z nejlepších fotomobilů na trhu za cenu, která konečně odpovídá tomu, co nabízí Jakub Kárník Publikováno: 5.4.2026 08:00 Když jsme v únoru psali o slevě na Vivo X300 Pro, šel pořídit za 25 491 Kč s akčním kódem v Datartu. Teď je ještě levnější — na Heurece od 24 937 Kč bez nutnosti jakéhokoli kódu. Od startu za 34 990 Kč je to pokles o rovných deset tisíc. A za tu cenu je X300 Pro jeden z nejzajímavějších fotomobilů, co si v Česku můžete koupit. Excelentní fotoaparát Výkon a displej Kde to drhne Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud je pro vás fotoaparát priorita číslo jedna — 200Mpx periskopický teleobjektiv Zeiss nemá v této ceně konkurenci.⚠️ Zvažte, že baterie s kapacitou 5 440 mAh nevydrží celý den intenzivního focení a telefon se při zátěži výrazněji zahřívá.💡 Za 24 937 Kč dostanete Dimensity 9500, 16 GB RAM, 512GB úložiště, titanový rám, IP68/IP69 a 5 let aktualizací. Excelentní fotoaparát Trojice snímačů pod značkou Zeiss je hlavní důvod, proč X300 Pro existuje. Periskopický 200Mpx teleobjektiv s 3,5× optickým zoomem produkuje snímky, které by obstály i v porovnání s dražší bezzrcadlovkou. Digitální zoom je použitelný až do 10× a portréty s Zeiss bokeh efektem vypadají profesionálně. Hlavní 50Mpx snímač Sony LYT-828 exceluje v noci díky antireflexní vrstvě Zeiss T*, která účinně potlačuje odlesky od pouličních lamp a protisvětla. Pokud fotíte hodně a záleží vám na tom, co z telefonu dostanete — X300 Pro patří mezi top tři fotomobily na českém trhu. A teď je z nich zdaleka nejlevnější. Výkon a displej MediaTek Dimensity 9500 (3nm) s 16 GB RAM a 512 GB UFS 4.1 úložištěm — v benchmarku AnTuTu přes 3,4 milionu bodů. Displej 6,78″ AMOLED s rozlišením 2800 × 1260 px a jasem 4 500 nitů je jeden z nejjasnějších na trhu, s podporou Dolby Vision. Ultrazvuková čtečka otisků reaguje prakticky okamžitě. Konstrukce s titanovým rámem a odolností IP68/IP69 doplňuje prémiový dojem. Kde to drhne Baterie 5 440 mAh je na papíře slušná, ale v kombinaci s výkonným hardwarem a jasným displejem se při intenzivním focení dostanete na cca 6 hodin aktivního času. Pomáhá 90W nabíjení, které telefon doplní za půl hodiny. Při delší zátěži se telefon citelně zahřívá a výkon klesá — pro náročné hráče to není ideální volba. Softwarová podpora 5 let aktualizací + 7 let bezpečnostních záplat je naopak nadprůměrná.