Vivo X300 Pro zlevnilo na minimum! Má úžasné foťáky, skvělý výkon a jasný AMOLED displej

  • Vivo X300 Pro je v předvánoční akci k dispozici za 27 999 Kč místo původních 34 999 Kč
  • Fotomobil nabízí 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO a procesor MediaTek Dimensity 9500
  • Telefon kombinuje 5440mAh baterii s 90W nabíjením a odolností IP68/IP69

Adam Kurfürst
3.12.2025 20:00
vivo x300 pro zlata barevna verze na zlatem pozadi

Vlajkový fotomobil Vivo X300 Pro, který čínská značka uvedla na český trh v říjnu, nyní můžete pořídit o 7 000 Kč levněji. V rámci předvánoční akce na Alze stojí 27 999 Kč místo původních 34 999 Kč. Sleva se uplatní automaticky s kódem VIVOPROSINEC.

Fotoaparáty ve spolupráci se ZEISS

Hlavním tahákem X300 Pro je sestava fotoaparátů vyvinutá ve spolupráci se značkou ZEISS. Dominuje jí 200Mpx teleobjektiv se snímačem Samsung HPB o velikosti 1/1,4 palce, clonou f/2,67 a optickou stabilizací CIPA 5.5. Nabízí 3,7násobný optický zoom a ekvivalent 85mm ohniskové vzdálenosti.

vivo x300 pro zlata render predni zadni strana

O hlavní snímky se stará 50Mpx senzor Sony LYT-828 s velikostí 1/1,28 palce a světelností f/1.57, který rovněž disponuje stabilizací CIPA 5.5. Sestavu doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx přední kamera s automatickým ostřením. O zpracování obrazu se starají dedikované čipy V3+ a VS1.

Displej s vysokým jasem a vlajkový výkon

Telefon disponuje 6,78″ AMOLED LTPO displejem s rozlišením 2800 × 1260 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Maximální lokální jas dosahuje 4 500 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Pod displejem se nachází ultrazvuková čtečka otisků prstů, která se postará o rychlé a spolehlivé odemykání telefonu.

vivo x300 pro displej na sedem pozadi

Uvnitř pracuje letošní vlajkový procesor MediaTek Dimensity 9500 vyráběný 3nm procesem, který doplňuje 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště typu UFS 4.1. Telefon běží na systému OriginOS 6 postaveném na Androidu 16, přičemž Vivo slibuje 5 let aktualizací systému a 7 let bezpečnostních záplat.

Baterie a odolnost

O energii se stará 5440mAh baterie s podporou 90W drátového a 40W bezdrátového nabíjení. Konstrukce telefonu splňuje certifikaci IP68 i IP69, takže odolá ponoření do vody i vysokotlakému čištění. Displej chrání sklo Diamond Armor Glass.

Pro koho je X300 Pro vhodné?

Vivo X300 Pro cílí především na nadšence do mobilní fotografie, kteří ocení kvalitní teleobjektiv a spolupráci se značkou ZEISS. Telefon nabízí funkce jako režim Pódium 2.0 pro natáčení koncertů, 4K video při 120 fps s Dolby Vision nebo pokročilé portrétní režimy. Hodí se také pro uživatele, kteří hledají vlajkový výkon a dlouhou softwarovou podporu.

