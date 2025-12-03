Vivo X300 Pro zlevnilo na minimum! Má úžasné foťáky, skvělý výkon a jasný AMOLED displej Hlavní stránka Zprávičky Vivo X300 Pro je v předvánoční akci k dispozici za 27 999 Kč místo původních 34 999 Kč Fotomobil nabízí 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO a procesor MediaTek Dimensity 9500 Telefon kombinuje 5440mAh baterii s 90W nabíjením a odolností IP68/IP69 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Vlajkový fotomobil Vivo X300 Pro, který čínská značka uvedla na český trh v říjnu, nyní můžete pořídit o 7 000 Kč levněji. V rámci předvánoční akce na Alze stojí 27 999 Kč místo původních 34 999 Kč. Sleva se uplatní automaticky s kódem VIVOPROSINEC. Fotoaparáty ve spolupráci se ZEISS Displej s vysokým jasem a vlajkový výkon Baterie a odolnost Pro koho je X300 Pro vhodné? Fotoaparáty ve spolupráci se ZEISS Hlavním tahákem X300 Pro je sestava fotoaparátů vyvinutá ve spolupráci se značkou ZEISS. Dominuje jí 200Mpx teleobjektiv se snímačem Samsung HPB o velikosti 1/1,4 palce, clonou f/2,67 a optickou stabilizací CIPA 5.5. Nabízí 3,7násobný optický zoom a ekvivalent 85mm ohniskové vzdálenosti. O hlavní snímky se stará 50Mpx senzor Sony LYT-828 s velikostí 1/1,28 palce a světelností f/1.57, který rovněž disponuje stabilizací CIPA 5.5. Sestavu doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx přední kamera s automatickým ostřením. O zpracování obrazu se starají dedikované čipy V3+ a VS1. KOUPIT VIVO X300 PRO Displej s vysokým jasem a vlajkový výkon Telefon disponuje 6,78″ AMOLED LTPO displejem s rozlišením 2800 × 1260 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Maximální lokální jas dosahuje 4 500 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Pod displejem se nachází ultrazvuková čtečka otisků prstů, která se postará o rychlé a spolehlivé odemykání telefonu. Uvnitř pracuje letošní vlajkový procesor MediaTek Dimensity 9500 vyráběný 3nm procesem, který doplňuje 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště typu UFS 4.1. Telefon běží na systému OriginOS 6 postaveném na Androidu 16, přičemž Vivo slibuje 5 let aktualizací systému a 7 let bezpečnostních záplat. Baterie a odolnost O energii se stará 5440mAh baterie s podporou 90W drátového a 40W bezdrátového nabíjení. Konstrukce telefonu splňuje certifikaci IP68 i IP69, takže odolá ponoření do vody i vysokotlakému čištění. Displej chrání sklo Diamond Armor Glass. CHCI VIVO X300 PRO Pro koho je X300 Pro vhodné? Vivo X300 Pro cílí především na nadšence do mobilní fotografie, kteří ocení kvalitní teleobjektiv a spolupráci se značkou ZEISS. Telefon nabízí funkce jako režim Pódium 2.0 pro natáčení koncertů, 4K video při 120 fps s Dolby Vision nebo pokročilé portrétní režimy. Hodí se také pro uživatele, kteří hledají vlajkový výkon a dlouhou softwarovou podporu. Zaujala vás akční cena Vivo X300 Pro? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza android telefon česko Sleva Vivo vivo X300 vlajková loď Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.