Vivo X300 E je již za dveřmi. Co o něm dosud víme? Hlavní stránka Zprávičky Vivo hodlá rozšířit nabídku své vlajkové řady Již pátým přírůstkem se stane Vivo X300 E Jakou výbavu novinka nabídne? Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 21.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Již za týden se dočkáme čínské premiéry smartphonu Vivo X300 E. Novinka tak rozšíří řadu dosud sestávající z modelů Vivo X300 FE, X300, X300 Pro a X300 Ultra. V rámci té by se měl nový přírůstek zařadit po bok Vivo X300 FE, se kterým má sdílet podstatnou část výbavy. Vivo X300 E dorazí se Snapdragonem Okolo modelu Vivo X300 E prosakují informace spíše poskromnu. Z toho mála však rozhodně stojí za zmínku nasazení čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. To by mohlo být pro některé zákazníky nemající v oblibě Mediatek jistým lákadlem – byť ten se rozhodně nemá zač stydět. Úniky pak hovoří o nasazení dvou 50MPx fotoaparátů – primárního a periskopického a ultraširokoúhlého fotoaparátu s pouze 8MPx snímačem. Vše pochopitelně pod záštitou Zeiss. Pokud se informace potvrdí, tak tyto parametry bude mít novinka společné s lehce extravagantním Vivo X300 FE. Kde ale dojde ke změně – minimálně pro čínský trh – je baterie. U ní je totiž již potvrzena kapacita solidních 7 200 mAh. Podporováno by pak mělo být přinejmenším 90W drátové nabíjení. Také AMOLED displej bude patrně o kousek větší. Konkrétně má nabídnout úhlopříčku 6,59″. Vivo X300 E se nám také již ukázalo na oficiálních renderech v bílé, černé a oranžové barevné variantě. Snímky rovněž ukazují kovový rám, skleněná záda a také absenci akčního tlačítka na levém boku zařízení. K oficiálnímu představení a zahájení prodeje v domovské Číně dojde v pondělí 27.7.2026. Zda se dostane novinka i k nám je pro tuto chvíli nejisté, například zmíněné Vivo X300 FE se sice v rámci EU prodává, na náš trh se však (zatím?) nedostalo. Zaujalo vás Vivo X300 E? Zdroj: GSMArena.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Qualcomm Qualcomm snapdragon 8 gen 5 Vivo vivo X300 Vivo X300 E Vivo X300 Pro Vivo X300 Ultra Mohlo by vás zajímat Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 Levnější bráška skvělého fotomobilu: Vivo X200 se chystá do Česka, známe cenu Adam Kurfürst 4.1.2025 Vivo X200 Ultra nadchne milovníky fotografování! Nad jeho výbavou se tají dech Adam Kurfürst 26.12.2024 Bude to hit? Špičkové Vivo X200 Pro míří do Česka, známe cenu Adam Kurfürst 27.10.2024 Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej Adam Kurfürst 10.11.2024