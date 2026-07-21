Vivo X300 E je již za dveřmi. Co o něm dosud víme?

  • Vivo hodlá rozšířit nabídku své vlajkové řady
  • Již pátým přírůstkem se stane Vivo X300 E
  • Jakou výbavu novinka nabídne?

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Vašek Švec
Vašek Švec
21.7.2026 20:00
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Vivo X300 E představení
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Již za týden se dočkáme čínské premiéry smartphonu Vivo X300 E. Novinka tak rozšíří řadu dosud sestávající z modelů Vivo X300 FE, X300, X300 Pro a X300 Ultra. V rámci té by se měl nový přírůstek zařadit po bok Vivo X300 FE, se kterým má sdílet podstatnou část výbavy.

Vivo X300 E dorazí se Snapdragonem

Okolo modelu Vivo X300 E prosakují informace spíše poskromnu. Z toho mála však rozhodně stojí za zmínku nasazení čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. To by mohlo být pro některé zákazníky nemající v oblibě Mediatek jistým lákadlem – byť ten se rozhodně nemá zač stydět. Úniky pak hovoří o nasazení dvou 50MPx fotoaparátů – primárního a periskopického a ultraširokoúhlého fotoaparátu s pouze 8MPx snímačem. Vše pochopitelně pod záštitou Zeiss. Pokud se informace potvrdí, tak tyto parametry bude mít novinka společné s lehce extravagantním Vivo X300 FE.

Kde ale dojde ke změně – minimálně pro čínský trh – je baterie. U ní je totiž již potvrzena kapacita solidních 7 200 mAh. Podporováno by pak mělo být přinejmenším 90W drátové nabíjení. Také AMOLED displej bude patrně o kousek větší. Konkrétně má nabídnout úhlopříčku 6,59″.

Vivo X300 E predstaveni

Vivo X300 E se nám také již ukázalo na oficiálních renderech v bílé, černé a oranžové barevné variantě. Snímky rovněž ukazují kovový rám, skleněná záda a také absenci akčního tlačítka na levém boku zařízení. K oficiálnímu představení a zahájení prodeje v domovské Číně dojde v pondělí 27.7.2026. Zda se dostane novinka i k nám je pro tuto chvíli nejisté, například zmíněné Vivo X300 FE se sice v rámci EU prodává, na náš trh se však (zatím?) nedostalo.

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Zdroj: GSMArena.com

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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