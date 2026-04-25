Vivo X300 FE míří do Evropy! Unikátní kříženec iPhonu Air a Pixelu nabídne skvělé foťáky a obří baterii

Vivo X300 FE startuje v eurozóně 29. dubna za 999 €, předregistrací do 28. dubna lze získat slevu 50 eur Pod novým názvem se skrývá přejmenovaný čínský model S50 Pro mini se Snapdragonem 8 Gen 5 a 6 500mAh baterií Vivo k telefonu nabídne 200mm teleobjektiv jako příslušenství, který prodlouží optický zoom z trojnásobného až na 8,5násobný

Jakub Kárník Publikováno: 25.4.2026 22:00

Kompaktních vlajkových telefonů je na trhu jako šafránu — a teď jeden přibyl. Společnost Vivo oficiálně potvrdila evropský debut modelu X300 FE, který má startovat 29. dubna za 999 eur (zhruba 24 200 Kč). Pod novou nálepkou se ale skrývá starý známý — jde o přejmenované čínské Vivo S50 Pro mini, které se na našem kontinentu představuje s lehce upraveným softwarem a evropskou cenovkou. Kompakt, který se nemusí stydět před vlajkami Snapdragon 8 Gen 5 a baterie jako u plnotučných vlajek Tři padesátky vzadu a teleobjektiv navíc Cena, dostupnost a otazník nad Českem Kompakt, který se nemusí stydět před vlajkami Designově X300 FE připomíná zkříženého potomka iPhonu Air a aktuálních Pixelů nebo Samsungů — rovné hrany, kovový rám, čistě řešený fotomodul na zádech. Telefon má v ruce sedět příjemně, k čemuž přispívá tloušťka 8,2 mm a hmotnost 192 g. Hlavně ale nabízí kombinaci certifikací IP68 a IP69, takže snese i tlakovou vodu — což u modelů této velikosti zdaleka není standard. Přední straně dominuje 6,31″ LTPO AMOLED displej s rozlišením 2 640 × 1 216 pixelů a 120Hz dynamickou frekvencí. Tenké rámečky telefon opticky zmenšují a maximální jas má v HDR režimu dosáhnout až 5 000 nitů. Pod displejem se skrývá ultrazvuková čtečka otisků prstů. Snapdragon 8 Gen 5 a baterie jako u plnotučných vlajek Pod kapotou pracuje Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, tedy stejný čip, který se objevil třeba v OnePlus 15R. Vivo k němu přidává 12 GB operační paměti a UFS 4.1 úložiště. O výkonu tedy nebude pochyb — výzvou bude spíš odvod tepla u kompaktního těla. Skutečně netypickou hodnotou je ale kapacita akumulátoru. 6 500 mAh v telefonu této velikosti je něco, čím se nemůže pochlubit prakticky žádný kompaktní konkurent. Pro srovnání — Xiaomi 15 nabízí 5 240 mAh, Galaxy S25 ještě výrazně méně. Drátově lze X300 FE plnit výkonem 90 W, bezdrátově až 50 W. Zvuk obstarají stereo reproduktory. Tři padesátky vzadu a teleobjektiv navíc Fotosestava sází na trojici padesátimegapixelových snímačů. Hlavní roli hraje senzor Sony IMX921 s optickou stabilizací, společnost mu dělá teleobjektiv IMX882 s 3× optickým zoomem a — bohužel — výrazně slabší 8Mpx širokoúhlý snímač. Vivo k telefonu nabídne i samostatné příslušenství v podobě 200mm teleobjektivu, který rozšíří optický dosah až na 8,5násobné přiblížení. Cena, dostupnost a otazník nad Českem Vivo X300 FE bude v eurozóně možné koupit od 29. dubna za 999 eur. Kdo se zaregistruje na produktové stránce výrobce do 28. dubna, dostane 50eurovou slevu. Otevřenou otázkou zůstává oficiální distribuce v Česku. Vivo u nás v posledních letech tiše posiluje, ne všechny modely se ale na náš trh dostávají. Pokud se vám výbava i cena zalíbila, počítejte s tím, že na případnou českou premiéru si možná budete muset počkat — nebo sáhnout po importu z jiného evropského trhu. Vyměnili byste velký telefon s velkou baterkou za malý kompakt s ještě větší? Zdroj: Notebookcheck