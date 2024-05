Vivo X100 Ultra přichází jako nesmírně ambiciózní fotomobil

Přináší teleobjektiv s přehnaně dobrými specifikacemi a péči od ZEISS

Pod kapotou má pořádně rychlý čipset a velkou baterii

Po mnoha měsících plných spekulací se dočkáváme oficiálního oznámení telefonu Vivo X100 Ultra, který je dost možná nejlepším fotomobilem současnosti. Pokračuje ve stopách velice úspěšného modelu X100 Pro, ale na posouvá hranice ještě o úroveň výš. Disponuje totiž naprosto brutálním teleobjektivem.

Vivo X100 Ultra má jednotlivé zadní fotoaparáty umístěné v rozměrném kruhovém modulu. Nejdůležitější objektiv spoléhá na velký (1/0,98″) a moderní obrazový senzor Sony LYT-900 s rozlišením 50 Mpx, v souvislosti s ním můžeme dále zmínit ohniskovou vzdálenost 23 mm, světelnost f/1,75 a optickou stabilizaci obrazu. Co se nahrávání videí týče, primární kamera umožňuje pořizovat záběry v rozlišení až 4K při 120 snímcích za sekundu, přičemž nechybí ani podpora pro Dolby Vision.

Specifikace Vivo X100 Ultra Cena 12 GB RAM + 256 GB: 6 499 jüanů (20 600 Kč bez daně)

16 GB RAM + 1 TB: 7 999 jüanů (25 400 Kč bez daně) Rozměry a hmotnost 164,07 × 75,57 × 9,23 mm, 229 g Displej 6,78 palce LTPO AMOLED, 1440×3200 px, 1–120 Hz, 3000 nitů Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Zadní fotoaparáty Primární: 50 Mpx, 1/0,98″, Sony LYT-900, f/1,75, OIS, 4K videa 120 fps, Dolby Vision

Teleobjektiv: 200 Mpx, 1/1,4″, ISOCELL HP9, 3.7x optické přiblížení, 20x makro

Ultra širokoúhlý: 50 Mpx, 116° zorné pole Selfie kamera 50 Mpx Baterie 5 500mAh, 80W drátové nabíjení, 30W bezdrátové Software Android 14, OriginOS 4 Další vlastnosti až 16 GB LPDDR5X RAM, 1 TB UFS 4.0 úložiště, 3D odpařovací komora pro chlazení

Hlavním esem v rukávu nového Vivo X100 Ultra je bezesporu teleobjektiv, který se dle papírových specifikací a zveřejněných ukázek zdá být až neférově dobrý. S čočkami upravenými společností ZEISS a senzorem o dosud nevídané velikosti 1/1,4 palce a šíleném 200Mpx rozlišení má poskytnout dechberoucí kvalitu snímků se 3,7násobným optickým přiblížením. Výrobce dále láká na bezkonkurenční stabilizaci nebo makro režim s 20násobným zoomem.

V souvislosti s fotografováním pak dále za zmínku stojí 50Mpx selfie kamera, 50Mpx ultra širokoúhlý objektiv se 116° zorným polem a proprietární čip V3 s úlohou postarat se o zpracování videí a fotek.

Vivo X100 Ultra je vlajkovou lodí jaksepatří i v dalších aspektech. Pod kapotou mu tiká čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 v doprovodu až 16GB LPDDR5X operační paměti a 1TB úložiště typu UFS 4.0. Efektivní chlazení procesoru i 5 500mAh baterie, kterou je možné dobíjet 80W výkonem drátově a 30 W bezdrátově, zajišťuje systém se 3D odpařovací komorou.

Přední stranu smartphonu pokrývá velký LTPO AMOLED panel se 6,78palocovou úhlopříčkou, nabízející rozlišení 1440×3200 pixelů a maximální obnovovací frekvenci 120 Hz (klesnout může na pouhý 1 Hz). Jako maximální jas pak Vivo zvýrazňuje hodnotu 3 000 nitů.

Cena a dostupnost

Vivo X100 Ultra bylo představeno pro čínský trh ve třech různých variantách, a to titanové, bílé a šedé. Nejlevnější konfigurace s 12 GB RAM a 256 GB místa vyjde na 6 499 jüanů (20 600 Kč bez daně), nejdražší verze s maximální operační pamětí a nejvyšší kapacitou úložiště pak stojí 7 999 jüanů (v přepočtu 25 400 Kč). Do České republiky by se novinka bohužel vůbec podívat neměla.

