Premiéru mají za sebou dva modely, Vivo X100 a Vivo X100 Pro

Výkonnější model spoléhá na Mediatek Dimensity 9300

Výrobce láká na výborné fotoaparáty, první recenze je potvrzují

Atraktivní design, výkonné procesory, výborné fotoaparáty. Tak by se stručně daly charakterizovat novinky od společnosti Vivo. Výrobce oficiálně představil Vivo X100 a Vivo X100 Pro, dražší a vybavenější verze se objeví na našem trhu. Rok 2024 bude plný skvělých telefonů a vůbec nevadí, že první topmodely byly představeny už letos.

Tentokráte začněme designem, díváme se na dva krásné mobilní telefony, které byly představeny v kvartetu barev, na fotografiích si můžete prohlédnout verzi bílou, černou, modrou a oranžovou. Zadní straně dominuje výrazný kruhový fotomodul, na první pohled byste oba modely od sebe nerozeznaly. Liší se ale v oblasti fotoaparátů… Vivo X100 Pro nabízí celkem tři fotoaparáty, přičemž všechny mají rozlišení 50 megapixelů. Máme zde hlavní 1″ snímač Sony IMX989 s optickou stabilizací, teleobjektiv se 4,3 násobným přiblížením a širokoúhlý objektiv (ten jediný optickou stabilizaci postrádá). První za hraniční recenze naznačují, že fotoaparát by měl být výborný a patřit k naprosté špičce. Vivo X100 nabízí teleobjektiv s rozlišením 64 megapixelů a nabízí 3x přiblížení, to je jeden z mála rozdílů mezi oběma telefony.

Přední straně dominuje rozměrný displej s úhlopříčkou 6,78 palce, samozřejmě se jedná o OLED panel podporující LTPO technologii, těšit se můžete na proměnlivou frekvenci displeje, což pozitivně ovlivňuje výdrž baterie. Rozlišení je netradičních 2800 x 1260 pixelů, vyzdvihnout musíme velmi vysoký jas až 3000 nitů. Čtečka umístěná v displeji je optická, osobně mi to ale vůbec nevadí, používal jsem toto řešení dlouhou dobu k naprosté spokojenosti. U konstrukce ještě chvíli zůstaneme – telefony nabízí certifikaci IP68, nevadí jim voda ani prach. U dnešních topmodelů je ale zvýšená odolnost běžná, tady výrobce proti konkurenci žádnou výhodu nenabízí.

Skvělé fotoaparáty, pořádná baterie, Android 14

Oba modely jsou poháněny procesorem Mediatek Dimensity 9300 a je zajímavé sledovat, jak se někteří výrobci stále častěji přiklání právě k Mediateku. Qualcomm už zdaleka nemá tak dominantní pozici a myslím si, že konkurence je zdravá a jako zákazníci na tom jedině vyděláme. Procesor je doplněn o 12 respektive 16 GB operační paměti, vnitřní úložiště má kapacitu 256 respektive 512 GB. Minimálně v Číně bude možné pořídit variantu s kapacitou 1 TB, ta ale na náš trh spíše nedorazí.

Pochvalu si zaslouží baterie s kapacitou 5400 mAh, to je velmi pěkná hodnota. Energii pomocí kabelu doplníte velmi rychle, Vivo X100 Pro podporuje 100W nabíjení. A ošizeni nebudou ani příznivci bezdrátového nabíjení, které podporuje poloviční rychlost (je tedy pořád pěkně rychlé). Podporováno je rovněž reverzní bezdrátové nabíjení. Základní model má baterii s kapacitou 5000 mAh, ale na druhou stranu podporuje 120W nabíjení. Samozřejmostí je přítomnost Androidu 14, ke kterému Vivo přidává uživatelské rozhraní FuntouchOS.

Oba představené telefony patří mezi naprostou špičku. Úplně nerozumím, proč vlastně Vivo představilo telefony dva, rozdíly mezi oběma modely jsou minimální (trochu jiné fotoaparáty, jiná kapacita baterie). Vzhledem k celkem malému rozdílu v ceně mi pořízení nižšího modelu nedává moc smysl a jsem rád, že k nám dorazí Vivo X100 Pro. Potenciál telefonu je obrovský a zopakuji to ještě jednou – atraktivní design, výborné fotoaparáty, výkonný procesor, excelentní displej, pořádná baterie. Dohromady by to mohlo fungovat, Vivo nasadilo laťku pořádně vysoko!

Zdroj: Vivo