Na “světě” je další ohebný mobil. Přivítejte Vivo X Fold

Společnost Vivo před několika hodinami oficiálně představila svůj vůbec první ohebný telefon X Fold. Nejen flexibilní displej dělá z tohoto přístroje prémiový vlajkový kus. Pohání jej procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, o fotoaparáty se postarala společnost Zeiss, k dispozici je výkonné 66W nabíjení a netradičně pod oběma obrazovkami se nachází senzor pro otisk prstu.

Nový ohebný mobil Vivo X Fold

systém Android 12 / Origin OS Ocean

hlavní displej 8,03″ LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+

vnější displej 6,53″ AMOLED, 120Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

fotoaparáty 50 MP hlavní (f/1.8, 1/1.57″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS) 8 MP telefoto periskopický (f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 5x optický zoom) 12 MP telefoto (f/2.0, 47mm, PDAF, 2x optický zoom) 48 MP ultraširoký (f/2.2, 14mm, 114˚) 16 MP přední (f/2.5)

baterie 4600 mAh (66W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení)

Vivo X Fold Official Introduction

Do prodeje by měly jít paměťové varianty 12/256 a 12/512 GB a cena, která ještě nebyla oficiálně upřesněna, by se měla pohybovat u hladiny 1 300 eur, tedy cca 32 000 Kč. Model Vivo X Fold bude prozatím dostupný výhradně v Číně. V nabídce bude ve dvou barvách – v klasické modré nebo v klidném šedém odstínu.

Jak se vám líbí design této novinky?

Zdroj: TZ, GSMA