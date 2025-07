Vivo V60 láká na teleobjektiv, obří baterii a nesmírně atraktivní design. Představí se již brzy

Čínský výrobce Vivo se chystá představit nástupce modelu V50 5G. Nová generace s označením Vivo V60 přinese několik významných vylepšení, přičemž výrobce ji už začal oficiálně propagovat prostřednictvím kampaně na svém webu pro Indii. Mezi hlavní lákadla bude patřit obrovská 6 500mAh baterie, kterou novinka nabídne v relativně tenkém těle.

Periskopický teleobjektiv se 100x zoomem

Vivo se snaží upoutat pozornost například na trojici zadních fotoaparátů s objektivy ZEISS. Hlavní hvězdou sestavy bude 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3násobným optickým zoomem, založený na senzoru Sony IMX882 o velikosti 1/1,95″. V kombinaci s digitálním přiblížením má telefon umožnit až 100násobný hybridní zoom, což je hodnota, kterou se chlubí i výrazně dražší modely.

Namísto běžné LED bleskové diody bude Vivo V60 vybaveno takzvaným „Aura Light“, tedy kruhovým LED bleskem, který má poskytovat rovnoměrnější osvětlení, zejména při fotografování a natáčení videí na krátkou vzdálenost. V kombinaci s optickou stabilizací by tak měl nabídnout nadprůměrné výsledky i při horších světelných podmínkách.

Prémiový displej a nový design

Smartphone dostane 120Hz OLED panel s 1,5K rozlišením, který bude mírně zaoblený na všech čtyřech stranách (Vivo jej nazývá „Equal-Depth Quad Curved Screen“).

Vivo V60 bude k dispozici ve třech barevných variantách: Auspicious Gold (zlatá), Moonlit Blue (modrá) a Mist Gray (šedá). Modrá verze se má pochlubit výraznou texturovanou zadní stranou, která telefonu dodá unikátní vzhled.

Velkou designovou změnou prošel i ostrůvek se zadními fotoaparáty, který nyní vypadá velmi podobně jako u POCO X7 Pro.

Výkon a dostupnost

Pod kapotou by měl tikat procesor Snapdragon 7 Gen 4, což bude představovat upgrade oproti čipsetu Snapdragon 7 Gen 3 použitému v předchůdci. Očekává se také, že si novinka zachová odolnost IP68 a IP69 proti prachu a vodě, což je v této cenové kategorii stále relativně vzácná výbava.

Vivo zatím nepotvrdilo, kdy přesně a za jakou cenu bude V60 uveden na trh. V Indii by se měl objevit již během srpna, přičemž by se nemělo jednat o příliš vzdálený termín ani pro evropský trh. Je tedy velmi pravděpodobné, že by se nový model mohl dostat i do České republiky, kde by navázal na aktuálně prodávaný Vivo V50.

Připomeňme si Vivo V50

Současný model Vivo V50 5G se u nás prodává za 12 799 Kč a nabízí 6,77″ AMOLED displej s rozlišením 2388 × 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Pohání jej čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 společně s 12 GB RAM a 512GB úložištěm.

Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač s objektivem ZEISS a clonou f/1,88, doplněný o 50Mpx širokoúhlý objektiv. Přední 50Mpx selfie kamera potěší všechny milovníky autoportrétů. Baterie s kapacitou 6 000 mAh s 90W rychlým nabíjením zajišťuje výdrž na dvě dny běžného používání. Telefon se pyšní také odolností IP68/IP69 proti prachu a vodě.

Jak se vám líbí chystané Vivo V60 a jeho vylepšení oproti současnému modelu?

